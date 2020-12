Se billedserie Hvidovre går foran i forhold til klima og bæredygtighed. Foto: Haver til Maver

Først i landet: Styrker undervisning i bæredygtighed

Vestegnen - 19. december 2020 kl. 06:57

Et nyt projekt skal gøre det lettere for lærerne i Hvidovre at lave spændende undervisning om bæredygtighed og bidrage til en grøn dannelse af de fremtidige generationer.

Hvidovre Kommune har som den allerførste kommune sagt ja til at være en del af projektet »Den Grønne Rygrad«, som skal styrke rammerne for at arbejde med grøn dannelse i grundskolen.

Åben skole-tilbud og undervisningsaktiviteter hos for eksempel Zoo, Quark Naturcenter og spildevandsselskabet Biofos' besøgstjeneste KloakLab bliver allerede benyttet af mange skoler i kommunen. Lærerne og kommunen får nu værktøjer til at få hurtigt overblik over de mange gode og relevante undervisningstilbud, der ligger uden for skolen. Samtidig får de inspiration til, hvordan de på en nem måde kan få undervisningstilbuddene til at spille sammen med den normale undervisning i klasselokalet og sikre, at eleverne bygger oven på den viden, de allerede har.

Målet er, at endnu flere elever i kommunens ni folkeskoler får mulighed for både at bruge hænder og hoved gennem deres naturfagsundervisning med udgangspunkt i klima og bæredygtighed.

Giver vidensdeling og overblik Projektet gennemføres i tæt samarbejde med kommunen og dens lærere, og innovations- og naturfagskonsulent i Hvidovre Kommune, Charlotte Hansen, glæder sig til samarbejdet:

- Fra kommunal side kan vi se, at det kan hjælpe os til at sætte naturfag og bæredygtighed på dagsordenen - især blandt naturfagslærerne. Jeg har siddet meget med den platform, Den Grønne Rygrad arbejder med, og jeg tror, den kan skabe meget vidensdeling mellem lærerne og et godt overblik over, hvilke tilbud der findes i vores kommune.

Den Grønne Rygrad er et samarbejde mellem tænketanken Concitos undervisningsplatform Klimaambassaden og skolehaveforeningen Haver til Maver. Og de er glade for, at Hvidovre har valgt at gå foran i forhold til klima og bæredygtighed.

- Uddannelse er en af de vigtigste veje til at sikre at børn og unge har den viden, modet og de kompetencer, der er brug for, for at navigere i en uforudsigelig og dilemmafyldt fremtid, hvor omstillingen til et mere klimavenligt og bæredygtigt samfund er en af de vigtigste dagsordener. Hvidovre kommune viser vej ved at koble naturfagsundervisningen og bæredygtighed tættere sammen, siger Synnøve Kjærland, projektchef i Klimaambassaden. Artiklen fortsætter under billedet

Fra bekymringer til optimisme Målet med projektet er, at eleverne skal få øjnene op for, hvordan de naturvidenskabelige fag hænger sammen med verden uden for klasselokalet, og hvor vigtige de naturvidenskabelige kompetencer er i den grønne omstilling.

Det skal, udover at sikre at undervisningen er relevant for eleverne, vække flere børn og unges nysgerrighed og interesse for naturvidenskab gennem mere hands on-undervisning.

- I skolehaverne fordyber børnene sig for eksempel i naturvidenskaben - næsten uden at vide det - ved at følge madens vej fra jord til bord til jord. Med Den Grønne Rygrad skal fremtidens generationer fortsat opleve god praksisnær læring i åben skole aktiviteter, men også en endnu større grad af sammenhæng mellem aktiviteterne og den traditionelle undervisning hjemme på skolen. Denne sammenhæng og rygrad vil være fundamentet for grøn dannelse skolelivet igennem, siger Line Pinstrup, projektchef i Haver til Maver.