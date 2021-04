Kawo Ali håber at Ishytten Oxbjerget får mange stemmer i konkurrencen om at blive Sjællands bedste ishus. Sideløbende med konkurrencen, bliver han i dag gift. Foto: Kim Rasmussen

Før bryllup: Stem på vores ishytte

Vestegnen - 09. april 2021 kl. 16:40 Kontakt redaktionen

Hvert år kårer OpdagDanmark landets bedste ishuse, og i den forbindelse finder de også de bedste steder i regionerne. På Vestegnen er Ishytten Oxbjerget nomineret. Den ligger i Glostrup på Oxbjerget, som er en kunstigt anlagt bakke nord for Hvissinge i Glostrup.

Bag Ishytten står Kawo Ali, som håber på opbakning fra sine kunder. Man kan nemlig stemme på de nominerede ishuse frem til den 14. april kl. 16.

Kawo Ali bliver i dag gift med sin kæreste Liva, som han også arbejder sammen med.

På facebook har han lagt et opslag op, hvor han fortæller lidt om deres fælles historie:

Kære alle sammen

Idag skal Liva og jeg giftes.. Ja du læste rigtigt..

Vi har endelig fået muligheden for at kunne blive gift, og det betyder at Liva og jeg kan fordybe os yderligere med alle vores projekter sammen, og langt om længe få skabt en familie sammen.

Liva og jeg boede i samme opgang de sidste mange år. Min mor og livas mor er uddannet pædagog sammen i sin tid på højvang seminaret ude ved Glostrup, og for det ikke skal være helt løgn har jeg arbejdet i en vuggestue/børnehave med livas mor, altså min svigermor!

Liva og jeg har været sammen i cirka 6 år. Liva er min bedste ven, og det er kun takket været hende at ALT er lykkes, med de projekter vi har kørende. Et enormt drive Liva har, det skønt.

Da vi ikke kan afvise at vi er 2 iværksætter med stort I - har vi planlagt vores dag, med arbejde. Vi vil dele flyers ud, for at få vores ishytte helt i mål, og vi håber at vi sammen kan vinde prisen for Danmarks bedste ishus 2021

Med andre ord holder vi ikke fri - før vi idag har så mange stemmer, at vi kan tillade os det. Vi kom 3 dage senere igang end alle andre, mega øv.

Men en ting er sikkert, vi 3 x så stædige som alle de andre.

Se dette opslag må meget gerne deles!

Også især idag vil det betyde rigtigt meget for os. Det vil være den perfekte gave at be om, og vi ydmygende taknemlige, skriver Kawo Ali.

Hvis man har lyst til at stemme på Ishytten Oxbjerg, kan man gøre det ved at sende en sms med teksten IS 126 til til 92452404