Følte sig truet: Nu er 17-årig selv i fængsel

For en 17-årig ung mand fik det konsekvenser. Politifolkene spottede den unge mand og en nærmere undersøgelse viste, at han var i besiddelse af en skarpladt pistol.

I retten forklarede den 17-årige, at han havde anskaffet sig pistolen for at kunne beskytte sig selv, i forbindelse med han tidligere var blevet overfaldet. Den 17-årige erkendte besiddelse af pistolen og modtog dommen.