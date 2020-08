Følger smitteudviklingen i Vestegns-kommuner

På lørdagens pressemøde i Statsministeriet fortalte sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), at sundhedsmyndighederne følger smitteudviklingen i en række Vestegns-kommuner, fordi smitten er stigende.

Det fortalte han i forbindelse med, at han gav en status på coronaepedemien.

Myndighederne har lige nu stort fokus på Silkeborg, Ringsted og Aarhus Kommune, hvor der er udbrud med coronavirus, men der er altså også fokus på Vestegnen.

Ministeren nævnte dog ikke konkret hvilke kommuner, der er tale om, men det drejer sig om kommaerne med over 20 smittede pr. 100.000 indbyggere. Det gælder blandt andet Glostrup og Brøndby. Tallene for lørdag er endnu ikke offentliggjort, men i løbet af ugen har tallene for Vestegns-kommunerne været opadgående.

Meldingen kom samtidig med, at der fra lørdag den 22. august vil være indført krav om mundbind i den kollektive transport.