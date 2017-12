Se billedserie Hvis det er sneveir, er det nemt at få øje på dyrespor.

Følg dyrene på Vestegnen

Vestegnen - 09. december 2017

I Vestskoven lever der mange forskellige dyr, store som små. Selvom det er blevet koldt og vinter, betyder det ikke, at vi ikke kan møde dem på en gå tur i skoven.

Hvis man er heldig kan man møde forskellige fugle, endda store rovfugle, rådyr, egern, grævling, ræv, mus og insekter. De fleste af dyrene har brugt sommeren til at spise masser af mad, og lave foder depoter i deres huler, så de kan klare en lang og hård vinter. Nogle af dyrene går i hi i deres huler, og kommer ikke frem før til foråret, mens andre stadig bevæger sig lidt rundt om vinteren.

Om vinteren har træer og buske smidt bladene, og det er derfor meget nemmere for os mennesker at se dyrene i skoven, når de ikke så nemt kan gemme sig. Hvis man er stille og lister sig roligt af sted, kan man være heldig, at komme meget tæt på dem. Særligt i Vestskoven kan man komme tæt på, da dyrene er vant til mennesker.

På sporet af... Omkring Vestskoven findes der mange offentlige p-pladser. Her finder man ofte bokse med gode gratis skovkort, så man kan finde rundt. Kortene og beskrivelser kan også downloades på Naturstyrelsens hjemmeside. Flere steder findes der bål pladser, hvor man kan tænde et lille bål.

Nu skal vi ud og finde dyrene... eller spor efter dem. Det kan være en fordel at iklæde sig tøj med brune, sorte eller grønne farver, så vi ikke »lyser« op selvom det er lyst. Hvis man kan finde sig en vandrestok i skovbunden, kan man bruge den som ekstra støtte, hvis man vil snige sig lidt frem uden for stier og veje.

Hvis man ikke har held med at se et dyr, kan man lede efter fodaftryk fra dem i skovbunden. Sporene er nemmest at se i nyfalden sne eller bar blød jord. De tungeste dyr så som rådyr og ræv, sætter de kraftigste aftryk, men har det blot sneet ganske lidt eller der ligger rimfrost, sætter mus, egern og fugle også tydelige aftryk. Nu kan vi lege detektiver, og se hvor langt vi kan følge dem. Måske finder vi deres hjem eller stedet hvor de har spist mad.

Lokkemad Hvis man er meget tålmodig kan man finde sig sit eget lille område i skoven, hvor man ligger nogle æbler, rosiner eller havregryn. Stedet skal helst være inde blandt træerne hvor der er ro og ingen stier. Gerne hvor jorden er blød, så dyrene sætter aftryk når de kommer for at spise.

Lokkemaden lader man ligge en dags tid, og så vender man tilbage dagen efter. Hvis det blæser, så prøv at nærme dig i modvind, så dyrene ikke så nemt lugter eller hører dig. Det er en rigtig snigerleg - hvor tæt mon du kan komme?

Hvis ikke du har held med at se dyr på din foderplads, finder du sandsynligvis fod aftryk efter dem, når de har været der og spise, mens du var væk. Så skal du opklare hvem der har været der. Til opklaringen kan du låne gode bøger på biblioteket, med billeder af dyrespor. Du kan også downloade den svenske applikation »Viltappen«, hvor du kan se dyrespor og høre dyrelyde.

En julegave idé Når du har fundet et fod aftryk fra et dyr, kan du nemt lave et gipsaftryk af det.

I Matas kan du købe gipspulver som blot skal røres op med vand og lidt salt. I skoven medbringer du:

- Gipspulver

- en liter vand

- en lille skål

- en teske

- lidt salt

- en papir -eller papstrimmel på 6 x 25 cm.

- en clips.

Ude i skoven gør du sådan:

1. Du finder et dyreaftryk som er tydeligt i skovbunden og renser det for blade osv.

2. Så blander du gipspulver og vand grundigt til det er flydende. Læs mere på gips emballagen.

3. Tilsætter en skefuld salt så gipsen tørrer hurtigt.

4. Lav en ramme og papir/papstrimmelen og tryk den lidt ned i jorden rundt om aftrykket.

5. Hæld den flydende gips ned i aftrykket og vent ca. ½ time. Tryk på gipsen og mærk om den er tør.

6. Løft den hærdede gips fri af jorden og tag den med hjem.

Nu har du lavet et negativ tryk af dyreaftrykket (aftrykket stikker op af gipsen).

Du kan nu vælge at lave et rigtigt aftryk, ved at klippe et nyt stykke papir/pap der er dobbelt så højt, og sætte det rundt om dit aftryk. Smør vaseline eller andet fedtstof på det første aftryk, og hæld så en ny portion flydende gips ned over aftrykket. Vent til det er tørt, og skil så de to aftryk fra hinanden.

Du kan vælge at male dem i flotte farver, og give dem som julegave.

God fornøjelse. Klaus Mynzberg er naturvejleder i Albertslund.