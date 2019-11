Det vil koste cirka seks millioner kroner at få lattergassen tilbage på Hvidovre Hospital.

Fødsler uden lattergas

Vestegnen - 23. november 2019 kl. 08:41 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landets største fødested kan fortsat ikke tilbyde lattergas til smertelindring.

Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital er landets største med omkring 7.000 fødsler om året - og en stor andel af kvinderne på Vestegnen benytter netop Hvidovre Hospital, når et nyt familiemedlem kommer til verden.

Cirka 30 procent af kvinderne føder, uden de får smertelindring. Der er med andre ord et stort antal kvinder, som i et eller andet omfang modtager smertelindring under fødslen. Lattergas er imidlertid ikke et middel, som bruges på Hvidovre Hospital, selv om det er almindeligt på de fleste fødeafdelinger.

Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital stoppede med lattergas for fem-seks år siden. Baggrunden var, at lattergassen var under mistanke for at påvirke personalet, fordi der ikke var tilstrækkelig udluftning på fødestuerne.

Lattergas er en blanding af ilt og kvælstof, som indåndes gennem en maske, i en relativ lav koncentration. Lattergassen tager toppen af smerterne, og mange kvinder synes det er en stor hjælp under fødslen. Det kræver dog en god ventilation på fødestuen, så overskydende lattergas suges væk.

Hvis Hvidovre Hospital igen skal kunne tilbyde de fødende kvinder lattergas som smertelindring, så vil det kræve et nyt anlæg, der er indrettet efter moderne standarder for arbejdsmiljø og brandsikkerhed. Det vil kræve en investering på seks millioner kroner, og disse penge er endnu ikke fundet.

- Vi arbejder på at få lattergas tilbage på fødestuerne. Vi mener, at denne form for smertelindring skal være tilgængelig på fødegangen, siger ledende overlæge på fødeafdelingen, Charlotte Wilken-Jensen.

Hun fortæller dog, at det kun er meget få kvinder, der fravælger en fødsel på Hvidovre Hospital, fordi afdelingen ikke kan tilbyde lattergas.

Der er nemlig en lang række andre midler til smertelindring.

Det kan være at ligge i et badekar med varmt vand, det kan være smertelindring ved hjælp af elektriske impulser, eller det kan være en smertestillende indsprøjtning. Listen over midler til smertelindring er lang, og ser man på erfaringerne på Hvidovre Hospital, så vælger de fleste kvinder, som har brug for smertelindring, smertestillende indsprøjtninger og ophold i et varmt karbad.

Hvornår Hvidovre Hospital igen har lattergas på fødestuerne vides ikke. Ledelsen har hidtil ikke kunne finde pengene inden for den økonomiske ramme, man har til rådighed. Og når beslutningen tages på et tidspunkt, så vil det tage cirka trekvart år, inden et nyt anlæg kan installeres.