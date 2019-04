Fødeafsnit vinder pris for arbejdsmiljø: Jordemoder-krise er væk

Fødeafsnittet på Hvidovre Hospital vandt mandag Arbejdsmiljøprisen 2019 i kategorien Unge og nyansattes arbejdsmiljø.

- Inden jeg afslører dette års vinder, vil jeg bare lige sige til vinderen: Tak for et fint ophold hos jer i september 2018, teasede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, inden han endelig erklærede fødeafsnittet på Hvidovre Hospital som vinder af Arbejdsmiljøprisen 2019 i kategorien Unge og nyansattes arbejdsmiljø.

Det skete på Arbejdsmiljørådets temadag om unge og nyansattes arbejdsmiljø mandag den 8. april i DGI-byen foran godt 200 deltagere.

Ministeren begrunder valget af fødeafsnittet således:

- Indsatsen på afdelingen er et rigtig godt eksempel på, at det kan betale sig at investere i medarbejderne, herunder de nyansatte, og at man kan komme langt med en fokuseret indsats. Som nogle måske ved, er jeg udover beskæftigelsesminister også nybagt far og har oplevet, hvor meget et sundt arbejdsmiljø betyder for både patienter, medarbejdere og arbejdsgivere. Forhåbentlig kan initiativerne her inspirere i både sundhedssektoren og andre steder, sagde Troels Lund Poulsen.

Det er et mentor- og kompetenceprogram til nyuddannede og nyansatte jordemødre, der har været med til at vende udviklingen efter en længere periode med dårlig trivsel og mangel på op mod 40 procent jordemødre på fødegangen på Hvidovre Hospital.

Ud over at føre til nomineringen til Arbejdsmiljøprisen, som afdelingen nu har vundet, har mentorprogrammet også medført, at afsnittet i dag er oppe på fuld normering.

- Vi har nu flere ansøgere, end vi kan ansætte. Derfor er vi rigtig stolte af denne pris. For det viser, at vi har gjort noget rigtigt, siger arbejdsmiljørepræsentant Liv Keiding.

Jordemoder Rikke Offersen blev ansat på afsnittet den 1. februar i år, og hun valgte helt bevidst at gå efter en ansættelse på Hvidovre Hospital på grund af mentorprogrammet:

- Programmet har gjort det ekstra attraktivt at søge til Hvidovre, og for mig var det vigtigt, at jeg på forhånd vidste, at der er nogen, der tager hånd om en, og at der er fokus på, at jeg er nyuddannet, så jeg kan få den bedst mulige start. Det er et stort skulderklap til afsnittet, at de har vendt skuden på så kort tid, fortæller Rikke Offersen, som her ses til prisuddelingen sammen med vicechefjordemoder Sisse Kammann, der var med til at ansætte hende.