Fodboldtræner dømt: Lokkede børn til at sende intime fotos

Vestegnen - 28. november 2017 kl. 11:30 Af Peter Erlitz

Der er netop faldet dom i en omfattende sag, hvor en 21-årig mand fra Albertslund har udnyttet børn og unge til at sende intime fotos og film gennem chat-samtaler på Facebook.

Der er tale om en af de større grooming-sager herhjemme. Grooming betyder, at en voksen ved at manipulere, opbygger et tillidsforhold til et barn eller en ung, typisk via de sociale medier eller andre online-platforme, med henblik på senere at begå overgreb mod barnet.

Den 21-årige blev idømt et år og seks måneders fængsel.

I Retten i Glostrup forklarede den 21-årige mand, at det hele startede, da han var i en meget stresset periode af sit liv, hvor han arbejdede meget.

For at kunne få ro, skabte han sig en slags sideløbende identitet, hvor han kunne få fred for de daglige problemer. Ved hjælp af falske profiler på Facebook skabte han sig en »boble«, hvor han kunne komme væk fra stress og problemer. Den 21-årige forklarede i retten, at det i første omgang ikke var seksuelt, og at han i øvrigt ikke er tiltrukket af drenge eller mænd. Det seksuelle element kom senere, og så tog det overhånd, forklarede den 21-årige.

Den 21-årige mand forklarede, at chatsamtalerne var en flugt fra det virkelige liv. Han var godt klar over, at det var forkert, hvad han havde gang i, men kunne ikke stoppe det. I retten forklarede den 21-årige, at en sten faldt fra hjertet, da han blev anholdt

Den 21-årige tilstod i retten de mange forhold.

Sagen mod den 21-årige går på, at han blufærdighedskrænkede 38 drenge og en enkelt pige via chats på Facebook. Ved at udgive sig for at være en jævnaldrende dreng eller pige, lokkede han børnene og de unge til at sende intime fotos og videoer af sig selv. De fleste af forholdene drejer sig om børn og unge i alderen fra 13-15 år, men i nogle tilfælde helt ned til 11-års alderen. Der er blandt andet tale om nøgenbilleder og onani-videoer.

Den 21-årige mand har været ungdomstræner i to fodboldklubber i Albertslund og Brøndby, og han har desuden arbejdet som pædagogmedhjælper i en børneinstitution. I nogle af sagerne kendte den 21-årige børnene og de unge i forvejen fra lokalområdet og sit virke som fodboldtræner, i andre forhold er der tale om »tilfældige« børn og unge rundt om i landet.

Den 21-årige mand var sigtet for blufærdighedskrænkelse mod 39 børn og unge i alderen fra 11 til 17 år i en periode fra 2015 til 2017, for besiddelse og udbredelse af børneporno, og for trusler mod en 15-årig dreng om at offentliggøre nøgenbilleder og film af ham på internettet, hvis ikke drengen sendte den 21-årige flere billeder.

Krænkelserne af børnene og de unge er alene sket via nettet. Der har ikke været en egentlig kontakt mellem den 21-årige og de krænkede børn og unge.

Vestegnens Politi kom ind i sagen i marts i år, da forældre til et barn, som den 21-årige var i kontakt med, fandt ud af, at noget var galt. Den 21-årige havde over en uges tid forsøgt at få en dreng til at sende intime fotos, men det mislykkedes, fordi forældrene greb ind og gik til politiet.

Det lokale politi gik i samarbejde med Rigspolitiets NC3-afdeling i Glostrup, hvor man efterforsker seksuelt misbrug via internettet, og tager sig af tekniske undersøgelser af beslaglagte computere, tablets og mobiltelefoner i sager om sexforbrydelser. Desuden fik man kontakt til Facebook, med henblik på at få udleveret oplysninger.

Efterforskningen medførte, at Vestegnens Politi anholdt den 21-årige, der har siddet varetægtsfængslet siden 9. maj. Politiet ransagede desuden den 21-åriges hjem, og konfiskerede tre bærbare computere, en mobiltelefon, en tablet og to usb-stik. Politiet har efterfølgende fundet hundredevis af fotografier og film, som den 21-årige havde gemt fra sine chat-samtaler med børnene.

Det er politiets opfattelse, at den 21-årige bevidst startede med at lokke intime fotos og videoer ud af en pige. Dette materiale kunne han så bruge til at snyde de mange drenge, når han under falske Facebook-profiler med navne som »Emma«, »Rikke« og »Emilie« startede en chat med dem.

Tirsdag bestemte Retten i Glostrup så, at den 21-årige skal i fængsel i et år og seks måneders fængsel. Retten fandt, at det var skærpende omstændigheder, at der var så mange sager, at det var sket over så lang tid, og at den 21-årige kendte nogle af ofrene blandt andet som fodboldtræner..

Retten bestemte også, at den 21-årige fra Albertslund frakendes retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn under 18 år. Den 21-årige mand må heller ikke gennem nettet eller lignende, søge kontakt med børn under 18 år, der ikke kender den 21-årige.

Den 21-årige modtog dommen, og retten bestemte, at han fortsat skal være fængslet.