Se billedserie Fodboldspilleren Daniel Wass spiller til daglig i Spanien. Forleden var han på besøg på Brøndby Gymnasium.

Fodboldstjernen i klasselokalet

Vestegnen - 05. juni 2018 kl. 09:39 Af Peter Erlitz

Daniel Wass besøgte Brøndby Gymnasium, hvor han havde tre fantastiske år og for ti år siden fik studenterhuen på. Han kom med mange gode råd til de nuværende studerende med sportsambitioner.

»Uanset om det er skolen eller sporten, så skal I gå ét hundrede procent ind i det. Og så skal I huske at have jer selv med.«

»Man skal stræbe efter at blive bedre - det gælder i skolen, og det gælder på fodboldbanen. Man skal også være parat til at gribe sin chance, når man får den. Og så skal man kunne rejse sig igen, hvis man kikser.«

Det var nogle af rådene fra den professionelle fodboldspiller Daniel Wass, der i øjeblikket er hjemme - dels for at holde fri efter en lang sæson i den spanske liga, dels fordi han var en del af fodboldlandsholdets VM bruttotrup. Det endte som bekendt med, at han ikke kom med i den endelige trup, der skal til VM i Rusland.

Der blev også tid til at besøge Brøndby Gymnasium, hvor Daniel Wass var studerende fra 2005 til 2008 - og dermed en af de første studenter på gymnasiet, som ligger på Brøndby Stadion.

Forrygende sæson Daniel Wass, der netop er fyldt 29 år, har haft en fodboldkarriere, som kun de færreste kan drømme om. Og den kan måske blive endnu større med et muligt sommerskifte fra spanske Celta Vigo og til en endnu større klub.

Daniel Wass spillede i børne- og ungdomsårene i Rødovre-klubben Avarta. Det var den klub, der lå tættest på hjemmet i det nordlige Brøndby.

For at fortsætte sin sportslige udvikling, skiftede Daniel Wass i 2006 til Brøndby, hvor han spillede frem til 2011. Med stor succes.

Drømmen om at spille professionelt i udlandet, gik i opfyldelse i 2011. Det blev til nogle år i fransk fodbold, inden Daniel Wass i 2015 kom til sin nuværende klub, Celta Vigo. Han har haft en forrygende sæson i den spanske liga, hvor han spiller mod stjerner som Messi, Ronaldo, Iniesta og mange flere.

»For mig er Andrés Iniesta (fra Barcelona, red) den bedste. Jeg siger det, fordi han spiller samme position, som jeg selv gør, så det er ligesom dér, jeg laver sammenligningen. Iniesta er en spiller, jeg kigger meget op til,« siger Daniel Wass, der betragter Messi som den totalt bedste fodboldspiller og den spanske liga som verdens bedste.

Det var hårdt På Brøndby Gymnasium møder Daniel Wass en gruppe elever, som - foruden studierne - også spiller fodbold på højt niveau.

Brøndby Gymnasium har særligt fokus på studerende, der er særligt idrætsaktive, og der er stor fleksibilitet, så de studerende kan passe både studier og sport. Der er også mulighed for at bruge nettet til lektier, chat med lærere mm.

Det var også noget, som Daniel Wass nød godt af.

»Jeg havde vel op imod 60 procents fravær i 3.g, fordi jeg var rykket op i førsteholdstruppen i Brøndby, så jeg var meget væk til træning og kampe. Jeg kan godt huske, at det var rigtig hårdt at hænge i,« fortæller Daniel Wass.

Han fik masser af hjælp fra klassekammerater, lærere og gymnasiets ledelse, og selv om det var hårdt, så lykkedes det ham at få en ok studentereksamen. Blandt andet med et 10-tal i idræt.

»Brøndby sagde, at jeg bare skulle gennemføre. Det var jo min drøm at spille fodbold på højt niveau, så jeg var tvunget til at gøre det - og klubben holdt øje med, at jeg passede skole og lektier,« griner Daniel Wass.

I dag er han super glad for, at han ikke droppede ud.

»Jeg har aldrig fortrudt gymnasietiden her i Brøndby, og i dag er jeg glad for, at jeg blev presset til at fuldføre. Det er en periode, som har haft stor indflydelse på mit liv. Jeg var med til at starte noget nyt op, og hele miljøet på Brøndby Gymnasium har været med til at forme mig som person. Og selv om det var hårdt at kombinere gymnasium og fodbold, så tror jeg også det var meget godt at have gymnasiet og lektierne som et frirum fra fodbolden,« forklarer Daniel Wass.

Tiden på Brøndby Gymnasium var faktisk også med til at udvikle Daniel Wass som fodboldspiller.

»Jeg havde fast morgentræning tirsdag og torsdag. Der var tale om såkaldt specifik træning, og her havde jeg en træner fra Brøndby, som var med til at gøre mig til en bedre fodboldspiller,« fortæller Daniel Wass.

Hæng i Selv om han nyder livet som fodboldspiller i Spanien, så er der også ting han går glip af.

»Jeg har alt for mange gange måtte sige nej til gamle-elev-fester, jubilæumsfest mm. Det kunne jeg ellers godt have tænkt mig at deltage i,« siger Daniel Wass.

Hans råd til de unge, som i dag sidder i samme situation, er klart:

»I skal bare hænge i - også selv om det er hårdt. Lad være at droppe ud. Det er vigtigt at få en uddannelse, for det er ikke alle, der nødvendigvis får succes i deres sport. Jeg kender flere, som droppede ud for udelukkende at satse på fodbold - uden de slog igennem, og så er der ikke noget at falde tilbage på. Jeg er i hvert fald glad for at have fået min studentereksamen,« understreger Daniel Wass.

Familiens betydning Under besøget på Brøndby Gymnasium fortalte han også om livet som professionel fodboldspiller i Vigo, der ligger i det nordvestlige Spanien.

Her har Daniel Wass, hustruen Mie og deres to børn på fem og syv år boet de seneste tre år - og de stortrives. Der er dog også et savn over ikke at være tæt på den danske familie.

Og det er også specielt for Daniels hustru og to børn at han er professionel fodboldspiller. De ved alle, at det er noget midlertidigt, så det kan være svært at knytte tætte relationer til andre. Og hvis Daniel Wass skifter klub og by, så er det i høj grad en udfordring for Mie og børnene, der - igen - skal starte et helt nyt liv, med nye venner, ny skole og alt det andet i hverdagen.

Så er det nemmere for Daniel selv, der hurtigere knytter nye kontakter gennem »jobbet« i klubben.

Mie og Daniel Wass har været sammen i 11 år, og de har en aftale om at vende hjem, når de har boet i udlandet i 10-11 år.

»Jeg kunne nok godt blive i Spanien, men Mie vil gerne hjem, og sådan er det. Mie har opgivet rigtig meget for, at jeg har kunne udleve min drøm som fodboldspiller. Hun opgav blandt andet sin egen idrætskarriere og hele det liv hun havde, for at følge med mig,« siger Daniel Wass.

Han lægger afgørende vægt på, at familien trives, og valget af klub er afhængigt af dette. Det er ikke kun pengene, det handler om.

Daniel Wass er familiemenneske, og han synes det er en fordel, at han har fået børn i en relativ ung alder. Det har, foruden den personlige modenhed, betydet, at der er noget andet i hans liv end fodbold.

»At have børn og familie giver simpelthen et andet perspektiv,« siger han.

Af samme årsag sidder han stort set aldrig og ser fodbold i tv. Han vil hellere være sammen med familien, lege eller se en tegnefilm med børnene. Til gengæld er han glad for, at familien følger ham, enten på stadion, når Celta Vigo spiller hjemme, eller på tv.

Vil gerne til Brøndby De unge studerende på Brøndby Gymnasium fik svar på mange af deres spørgsmål. Og fik også en forsmag på Daniel Wass' planer, når tiden i Spanien er forbi.

»Jeg kunne godt tænke mig at slutte karrieren i Brøndby,« fortæller Daniel Wass, der håber at kunne spille på højt niveau til han er 35-36 år.

Og så vil han gerne kunne give sine oplevelser og erfaringer videre - som han til dels gjorde denne dag på Brøndby Gymnasium.