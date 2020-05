Fodbolden kan rulle - men ikke som normalt

Fodbolden kan begynde at rulle igen - men det bliver ikke som normalt. Foto: Kenn Thomsen

Vestegnen - 09. maj 2020 kl. 14:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den yderligere genåbning af samfundet betyder, at det igen bliver muligt at gennemføre udendørs idræts- og fritidsaktiviteter - dog under et sæt skarpe retningslinjer.

Det får blandt andet betydning for de tusindvis af fodboldspillere på Vestegnen, som har savnet sporten og fællesskabet i dette forår. Nu kan bolden rulle igen - men dog ikke som normalt. Træningen skal foregå i mindre grupper, og kampe, turneringer og stævner må fortsat vente.

De enkelte klubber skal nu i gang med at håndtere reglerne i praksis, ligesom kommunerne skal med ind over i forhold til baner og anlæg. Af samme årsag beder formanden for Brøndbyernes IF, Christian Barrett om tålmodighed, indtil alt er på plads.

- Bestyrelsen vil nu sætte sig grundigt ind i de vejledninger og regler, og forholde os til, hvordan vi kan få dem implementeret i vores klub. Vi skal være sikre på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at spille fodbold i Brøndby IF i den nuværede situation, siger Christian Barrett.

- Så kære venner, I må have tålmodighed lidt endnu. Vi kommer ikke i gang mandag den 11. maj og jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om hvornår, vi starter op med fodbolden igen. Jeg er klar over, at I alle virkelig savner fodbolden og fællesskabet, men nu er vi så tæt på at kunne komme i gang igen, så jeg vil bede jer alle om fortsat at blive væk fra fodboldbanerne og respektere, at banerne er lukket, tilføjer han.

Det regelsæt, som Brøndbyernes IF og andre klubber skal arbejde efter, er både omfattende og detaljeret. Det er alt fra grupper på højest ti personer, til at træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe efter træningen. Der er ikke adgang til bad og omklædning - spillerne skal møde omklædte, og skal efter træning forlade stedet - enkeltvis og ikke i grupper.

Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål. Der må ikke heades til bolden og heller ikke tæmmes med bryst. Der må ikke bruges hænder i træningen med undtagelse af målmanden, der skal bruge egne handsker, som skal være vasket af før træning.

Det er blot nogle af de mange regler, som klubberne nu skal føre ud i praksis. Læs om DBUs retningslinjer her

Den yderligere genåbning betyder, at også Superligaen kommer i gang igen - det bliver dog uden tilskuere.