Fodbold på græs og skærm

Vestegnen - 10. april 2021 kl. 18:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det traditionelle sommerstævne Brøndby Cup, hvor tusindvis af piger og drenge fra Vestegnen, resten af Danmark og udlandet deltager, bliver i år suppleret af en Brøndby eCup, hvor det gælder om at være bedst i det virtuelle fodboldspil Fifa21.

Vi lader det bedste fra to verdener smelte sammen.

Sådan lyder det fra Jesper Larsen, leder af Brøndby eSport, og Tonny Brogaard, der er eventansvarlig for Brøndby Cup.

- Vi har jo på mange måder en fælles målgruppe. Mange spiller både fodbold på græs og virtuelt i Fifa21. Det er en stor styrke, at vi i Brøndbyernes IF rummer begge dele, og dermed kan samarbejde om en ekstra event ved Brøndby Cup, lyder det fra Jesper Larsen og Tonny Brogaard.

I Brøndby eCup får alle mulighed for at spille sig fra værelset og hele vejen til finalestævnet, der foregår under Brøndby Cup. Alle er velkomne til at deltage i turneringen uanset niveau og alder. Deltagerne er ikke aldersmæssigt opdelt, for Fifa21 er et spil, hvor en dygtig og hurtig 10-årig sagtens kan slå en voksen spiller.

Turneringen starter med kvalifikationsturneringer, som der er tre tilbage af - nemlig 24. april, 22. maj og 20. juni. De fire bedste fra hver kvalifikationsturnering kvalificerer sig til finalestævnet. Alle kvalifikationer foregår online, så man har fri mulighed for at deltage hjemmefra.

- Der er stadig ledige pladser i kvalifikationsturneringerne, så man skal bare være hurtig og tilmelde sig, fortæller Jesper Larsen.

Det er meningen, at finalestævnet i Brøndby eCup skal afholdes som en stor event under Brøndby Cup, der efter planen finder sted i uge 30 på banerne omkring Brøndby Stadion. Finalestævnet vil også blive streamet fra start til slut på Brøndby eSports Twitch kanal.

Brøndby eCup bliver afholdt i et samarbejde mellem Carlsberg Sport, Rema 1000 og Brøndbyernes IF, og der er masser af fede præmier på spil - også i kontanter. Vinderen af Brøndby eCup modtager blandt andet en pengepræmie på 7.500 kroner.

Man kan læse meget mere om Brøndby eCup på brondby.com/esport

Håber på Brøndby Cup i år Det er en tradition, at der hvert år i sommerferien afholdes Brøndby Cup, som over årene har udviklet sig til et stævne af høj international kvalitet.

På grund af situationen med coronavirus, måtte Brøndby Cup aflyses i 2020. Håbet er, at det kan lykkes at afholde Brøndby Cup til sommer, fortæller Tonny Brogaard:

- Vi håber stadig, at Brøndby Cup bliver gennemført, og vi har allerede en række tilmeldinger fra både Danmark og udlandet. Vi er dog også klar over, at der kan være udfordringer i forbindelse med en så stor begivenhed - blandt andet omkring bespisningen. Det er noget, vi arbejder med, siger Tonny Brogaard.

Brøndby Cup har en kæmpe betydning. Både for deltagere, de mange frivillige i Brøndby og for klubbens økonomi. Derfor var man også ærgerlige over, at det var nødvendigt at aflyse sidste år.

I sommeren 2019 deltog 322 hold fra Vestegnen og resten af verden i Brøndby Cup. Flere end 4.000 pige- og drengespillere var med, og desuden et stort antal trænere, ledere, forældre m.fl.

En stor dedikeret gruppe af Brøndby-frivillige stiller op til Brøndby Cup for at varetage de mange funktioner, og deres arbejde indebærer, at ungdomsfodbolden i Brøndbyernes IF kan støttes økonomisk.

Nu håber man i Brøndby, at det lykkes at afholde Brøndby Cup sidst i juli - og at finalestævnet i Brøndby eCup dermed kan bidrage som en stor event.

- Brøndby eCup bliver dog afholdt uanset hvad, og der vil under alle omstændigheder blive streamet fra finalen, understreger Jesper Larsen.