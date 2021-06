Skolefodbold i Parasport Danmark arbejder for at fodbold er for alle og ved næste fodboldfest er DBU Sjælland og Brøndbyernes IF med. Foto: Jørn Erik Simonsen

Fodbold er for alle: Nye spillere på holdet til Parasport-fodboldfest

Vestegnen - 08. juni 2021 kl. 18:35 Kontakt redaktionen

Den 20. udgave af Parasport Danmarks 'Special Olympics Skolefodboldturnering' løber af stablen i Brøndby den 22. september. I år er DBU Sjælland og Brøndbyernes Idrætsforening for første gang med på holdet, når der fløjtes op til kæmpe fodboldfest.

Special Olympics Skolefodboldturnering i Brøndby er en éndagsturnering for specialskoleelever i alderen 13-18 år i Østdanmark. Brøndbyernes IF sørger for gode rammer omkring turneringsafviklingen, mens DBU Sjælland er stævneleder og sikrer en vellykket gennemførelse af dagen. Begge parter bidrager med fodboldfaglig viden og stor erfaring med at afholde fodboldevents, som kan styrke og supplere Parasport Danmarks velfungerende produkt og specialviden om deltagerne.

Større synlighed - Vi er rigtig glade for, at DBU Sjælland og Brøndbyernes IF kan se sig selv ind i vores skolefodboldturnering. Vi er sikre på, at samarbejdet kan være med til at hæve niveauet og synligheden, så endnu flere skoler og elever får mulighed for at prøve kræfter med fodbold og få en uforglemmelig dag, siger Line Kruse, idrætskonsulent i Parasport Danmark.

Trivsel og fællesskab For Brøndbyernes IF og DBU Sjælland er det oplagt at være med til at skabe en fodboldfest for børn og unge med særlige behov. Tonny Brogaard, der er eventansvarlig i Brøndbyernes IF, siger:

- Vi er utroligt glade og spændte på at byde velkommen til dette fantastiske arrangement. Fodbold er for alle mennesker, og når man går på banen, er alle på lige fod. Vi har også selv en afdeling i klubben for børn med særlige kompetencer.

Simone Deisting Skejø, der er udviklingschef i DBU Sjælland, siger:

- Fodbold kan noget helt særligt ift. at skabe trivsel, fællesskab og gode oplevelser - det gælder både om man er dreng, pige, ung eller gammel eller har nogle særlige behov eller udfordringer i det daglige. Derfor synes vi, det er fantastisk, at vi i DBU Sjælland kan være med til at arrangere skolefodboldstævnet for børn og unge fra specialskoler. På den måde kan vi være med til at give nogle børn og unge en fed oplevelse, hvor de introduceres til foreningslivet og således bliver en del af fodboldfællesskabet.

Tre niveauer Samarbejdet om Special Olympics Skolefodboldturneringen kommer i naturlig forlængelse af partnerskabsaftalen mellem Parasport Danmark og DBU, der skal være med til at styrke indsatsen for fodboldspillere med handicap eller særlige behov.

Skolefodboldturneringen bliver traditionen tro afviklet med puljer i tre forskellige niveauer (A, B og C) for at sikre så jævnbyrdige kampe som muligt, så alle kan være med og blive udfordret på deres niveau. Tilmeldingen er åben indtil den 27. august.

Der bliver afholdt en tilsvarende turnering i Silkeborg for specialskoler og -klasser i Vestdanmark i samarbejde med DBU Jylland den 29. september 2021.