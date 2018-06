Se billedserie Produktionshøjskolen i Brøndby har to undervisere, som har taget uddannelsen som dronepiloter. Lige nu er de i gang med uddannelsen til droneinstruktører, så de kan undervise eleverne. Foto: Kim Rasmussen

Flyvende uddannelse

Vestegnen - 10. juni 2018

Produktionshøjskolen i Brøndby starter ny uddannelse for unge, der vil lære at fortælle en god historie med visuelle virkemidler. Noget helt særligt er, at de unge uddannes som dronepiloter.

»Der er stor efterspørgsel på folk, som kan fortælle en god historie med levende billeder - fx på hjemmesider eller på de sociale medier. Kan man det, så har man alle muligheder.«

Det er meldingen fra de to undervisere, Henrik Lindemann og Tom Aarup Larsen fra Produktionshøjskolen i Brøndby. Det er også baggrunden for, at man nu starter en ny, to-årig uddannelse, der har fået overskriften »Visual Media & Storytelling«.

Der er tale om en såkaldt kombineret ungdomsuddannelse, som er SU-berettiget.

»Det er en uddannelse for unge, der gerne vil i gang med noget kreativt, og som drømmer om at arbejde eller uddanne sig videre inden for film- og tv-produktion, foto, web, event, formidling og lignende. Uddannelsen låser sig dog ikke til disse bestemte områder - fx kan den indbyggede uddannelse til dronepilot også bruges på en række fagområder, hvor man i stigende omfang bruger droneoptagelser,« forklarer Henrik Lindemann og Tom Aarup Larsen.

De fortæller, at man i håndværksfag i stigende grad benytter droneoptagelser til fx at tjekke tag og tagrender, frem for at skulle bruge lifte eller stilladser.

»At have bevis på at kunne flyve drone, giver mange muligheder. I mange jobs vil disse kompetencer kunne bruges - både inden for det kreative og inden for det håndværksmæssige,« siger Henrik Lindemann og Tom Aarup Larsen.

Teori og praksis De to undervisere har begge fået certifikat som dronepiloter, og lige nu er de i gang med uddannelsen til droneinstruktør, så de kan undervise eleverne på den kommende uddannelse.

»Vi tror, at netop droneflyvningen vil kunne motivere mange unge. Der er en hel del teori, men det er vel at mærke teori, der kan bruges til noget,« siger Henrik Lindemann og Tom Aarup Larsen

De vurderer, at hele uddannelsen »Visual Media & Storytelling« vil have en bred appel.

»Det er en uddannelse, hvor der er en meget praktisk tilgang, og hvor man i høj grad lærer ved at prøve sig frem. Samtidig har uddannelsen et indhold, som i høj grad er identitetsskabende, og eleverne lærer, at teamwork er afgørende for at få projektet til at lykkes. Når man skal optage en film eller flyve med en drone, så er man sammen som hold, hvor man spiller hinanden gode og er afhængige af hinanden. Det kan fx ikke hjælpe, at billederne står knivskarpe, hvis lyden er dårlig. Det er også et samarbejde, når dronen skal i luften - nogen skal flyve dronen, nogen skal betjene kameraet, og nogen skal sørge for afspærring og sikkerhed,« forklarer Henrik Lindemann og Tom Aarup Larsen.

Under uddannelsen vil eleverne også komme ud i virksomheder, for at prøve kræfter med den viden, som de har fået på Produktionshøjskolen i Brøndby.

Mange regler Som uddannede dronepiloter må Henrik Lindemann og Tom Aarup Larsen gerne flyve med dronen. Det kræver dog, at de giver besked til Vestegnens Politi, og at de følger de mange regler, som gælder.

»Der er faktisk rigtig mange regler for droneflyvning, dels sikkerhedsmæssigt, dels hensyn til omgivelserne og privatlivets fred,« siger Henrik Lindemann og Tom Aarup Larsen.

Det er naturligvis indbydende at tage en tur hen over Brøndby Stadion, der tager sig fantastisk ud fra luften på en solskinsdag. Det er bare ikke tilladt. Luftrummet ved Brøndby Stadion er en såkaldt no-flight zone, hvor det kræver en særlig tilladelse at flyve med drone.

Produktionshøjskolen i Brøndby er allerede nu i gang med optaget af elever på den nye uddannelse, der starter til august. Det er en kombineret ungdomsuddannelse, der er beregnet for unge under 25 år, der gerne vil have en uddannelse, men ikke er parat til at starte på en erhvervsskole eller et gymnasium.

»Visual Media & Storytelling« kan søges af unge fra Vestegnen med en KUU-målgruppevurdering fra deres UU vejleder i følgende områder: UU Center Syd, UU Vestegnen og UU Nord.

Visual media & Storytelling På uddannelsen får eleverne viden om:

Professionelt kameraudstyr.

Droner til film- og fotooptagelser.

Belysning.

Lydarbejde.

Klip- og effektarbejde på film.

Stillbillede-produktion.

Arbejde i fotostudie.

Billedforståelse og fortælleteknik.

Sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fag og kompetencer:

Undervisning i dansk og formidling.

Undervisning i engelsk.

Førstehjælpsbevis og brandbekæmpelse.

Dronebevis.