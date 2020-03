Se billedserie 367 unge har søgt det nye Next Vestskoven Gymnasium som 1. prioritet. Foto: DRAGOER LUFTFOTO

Send til din ven. X Artiklen: Flyvende start på nyt gymnasium Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flyvende start på nyt gymnasium

Vestegnen - 03. marts 2020 kl. 16:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Albertslund Gymnasium i foråret ændrer navn til Vestskoven Gymnasium og flytter fra den gamle ét-plansbygning i Løvens Kvarter og ind i et nybygget 5-etagers gymnasium i Lærkens Kvarter, bliver det med fyldte klasseværelser.

367 unge søgte den 1. marts om optagelse på gymnasiet, og det er over 100 flere end i 2019.

På gymnasiet er der stor glæde over ansøgningstallet, som ifølge rektor Trine Ladekarl Nellemann er et resultatet af flere års positiv udvikling. Gymnasiet, der siden 2016 har været en del af Next Uddannelse København, er på fire år gået fra at være et stx og hf gymnasium med 440 elever til et gymnasium med 770 elever og alle fire gymnasiale uddannelser; hhx, htx, stx og hf.

- Alle vores ansatte, lige fra underviserne og vejlederne til sekretærene og pedellerne, har de seneste år knoklet benhårdt for at udvikle og løfte gymnasiet, og det er i den grad lykkedes. Tidligere oplevede vi, at mange lokale unge valgte at søge ind på andre gymnasier i fx København, men den udvikling er nu vendt, og det er vi rigtig glade for, siger Trine Ladekarl Nellemann.

De mange unge, der har søgt ind, kan nu se frem til at starte på et topmoderne gymnasium efter sommerferien, og for Trine Ladekarl Nellemann og de ansatte har det også de seneste år været en ekstra motivation at have udsigt til nye, moderne faciliteter.

- Det bliver lidt vemodigt at tage afsked med vores gamle bygning, men vi glæder os selvfølgelig til at skulle arbejde i helt nye og moderne rammer. Det vigtigste for os er dog, at vores fællesskab og evne til at løfte vores elever fagligt flytter med, men det skal vores nuværende elever og undervisere nok sørge for, lover Trine Ladekarl Nellemann.

Planen er, at eleverne flytter ind i det nye gymnasium 4. maj, før skoleåret slutter, og det er der en særlig grund til.

- Oprindeligt var planen at flytte i sommerferien, men vores 3.g'ere og 2.hf'ere var kede af, at de ikke skulle opleve den nye skole. Så nu flytter vi til maj, og det glæder vi os til, siger den forventningsfulde rektor.