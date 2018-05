Se billedserie Nicholas Bjergbakke og Vileda Professional er flyttet til Erhvervscentret i Greve med henblik på at vækste.

Flytter for at vækste

Vestegnen - 06. maj 2018 kl. 14:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vileda Professional, der leverer rengøringsløsninger til professionelle partnere inden for kontor, skole, industri, sundheds- og hospitalsvæsenet samt hotel, restauration og catering, har valgt at placere det danske salgskontor i Erhvervscentret i Greve.

Flytningen fra Næstved til industriområdet Greve Main tæt på Køge Bugt-motorvejen betyder, at medarbejderne, der er på farten i hverdagen, opnår en væsentlig besparelse på tid. Det gavner forretningen, der er i fremgang.

Erhvervscentrets nye lejer Vileda Professional, der er en del af tyske Freudenberg Group, som i mere end 160 år har leveret rengøringsprodukter og udstyr til en bred vifte af markedssegmenter, er faldet godt til på Korskildelund 6 i Greve. De fire medarbejdere har indrettet sig i et par lyse kontorer med adgang til Erhvervscentrets fællesarealer, herunder blandt andet fælleskantine, reception og mødelokaler. Her kan de alle få fred og ro til at forberede sig til salgsmøder.

Særligt den gode logistik omkring Greve og den ideelle beliggenhed tæt på motorvejen, lufthavnen og København er et af de goder, som medarbejderne sætter pris på.

»Vi er super glade for at drive forretning med base i Greve. Logistikken i området passer os godt, da det her sted ligger tæt på motorvejen. Vi var trætte af at spilde tid på at holde i tæt kø på vejene. Vi rejser alle meget, da vi dagligt er ude og besøge kunder og samarbejdspartnere. Vi er også glade for receptionen i Erhvervscentret, der tager imod vores gæster og pakker,« fortæller Nicholas Bjergbakke.

Han har som commerciel manager arbejdet et par år med at generere vækst i et svært marked. Og selvom han vurderer, at det er et langt sejt træk at øge salget af virksomhedens kvalitetsløsninger, viser de seneste salgstal, at den danske forretning i det første kvartal af 2018 har haft det bedste regnskab nogensinde.

Han ser optimistisk på fremtiden. Han forventer, at Erhvervscentret i Greve giver Vileda Professional ideelle rammer til at udvide forretningen og skabe vækst.

»Vi har fået plads og gode rammer til at investere i fremtiden,« understreger Nicholas Bjergbakke.

Kontorerne i Erhvervscentret i Greve kan indrettes individuelt efter behov, og tilpasses i størrelsen, og en høj service følger med. Lejerne i Erhvervscentret har adgang til fri parkering, elevator, elektronisk adgangskontrol og en bemandet reception, der tager imod telefonopkald, gæster og post.