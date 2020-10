Flugtbilist i retten: Fandt penge og narko i Ishøj

I forbindelse med eftersøgningen af en 21-årig flugtbilist. var politiet angiveligt i Ishøj for at lede efter ham.

Ifølge Ritzau, der følger fredagens grundlovsforhør, var politiet på en adresse i Ishøj, hvor han bor. Her fandt man 51 falske 1000-kronesedler samt 15 gram kokain og 79 gram hash. Forhold, som han er sigtet for sammen med en kvinde.

Den 21-årige har erkendt disse forhold, men har ifølge flere medier oplyst, at det ikke var meningen, at de falske pengesedler skulle i omløb, og at kokain og hash var til eget forbrug.