Pernille Hostrup fik både guld og to sølvmedaljer ved DM. Foto: Jan Eriksen

Flotte resultater af lokale roere

Med 22 tilmeldte roere viste Vallensbæk Kano & Kajak Club endnu en gang, at de mange timers træning på vandet giver pote. I stærk konkurrence med roere fra hele landet hev Vallensbækroerne hele 16 medaljeplaceringer hjem.

Stærke piger viste vejen I år er flere af Vallensbæks unge roere rykket en klasse op. En oprykning betyder ofte, at det bliver sværere at hente medaljer.

Det vidste Sara Bressendorf Andersen, Siri Bach Nielsen, Andrea Langelund og Naja Zwisler tilsyneladende ikke, for de tog alle sammen en række medaljer i weekenden i U16 klassen.

Sara Bressendorf Andersen imponerede med to suveræne Danmarksmesterskaber - det ene i enerkajak og det andet i toerkajak med Siri Bach Nielsen.

I U14 pigeklasse var Marie Bach Nielsen og Emilie Søndergaard ligeledes rykket en klasse op. Lige så uvidende om den svære tjans som oprykker vandt de to suverænt deres toerkajakløb, mens Emilie Søndergaard sikrede sig en flot sølvmedalje i enerkajak.

U18 roere viste klassen Klubbens U18 roere viste sig også frem på fornem vis. For Pernille Hostrup blev det til en suveræn guldmedalje i toerkajak med makkeren Astrid Reinholt fra Lyngby. Derudover sikrede Pernille Hostrup sig to sølvmedaljer i enerkajak.

På herresiden stillede Marcus Blem også op i både toerkajak og enerkajak, og her blev det til to flotte bronzemedaljer, i toerkajak med makkeren Kristian Kristensen fra Nybro-Furå Kajakklub. Marcus Blem er såmænd også lige rykket en klasse op, så han er også en af de Vallensbækroere, der har klaret oprykning til en ny klasse med fornemme resultater.

To danske mesterskaber i kano

I kanodisciplinen sørgede Katja Eriksen i flot stil for to danske mesterskaber. Katja Eriksen har vist stor fremgang i sin træning og sine præstationer, og det belønnede sig til de danske mesterskaber.