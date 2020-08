Flere er startet på uddannelsen til struktør, der holder til på Fabriksparken i Glostrup.

Flere vil være struktør: God løn og næsten garanti for job

Vestegnen - 29. august 2020 kl. 17:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Next Uddannelse oplever stigende interesse for at blive struktør. 25 er startet på uddannelsen denne sommer mod 17 sidste år. Det sker, efter erhvervsskolen har arbejdet målrettet med at få flere ind på uddannelsen, der holder til på Fabriksparken i Glostrup.

Der er typisk både læreplads og efterfølgende fast job at få, hvis man starter på enten anlægsstruktør- eller bygningsstruktøruddannelsen. Bygge- og anlægsbranchen mangler i høj grad de kvaliteter, som de to typer håndværkere kan tilbyde. Især når man ser på, at der uddannes relativt få struktører hvert år på landsplan.

Derfor er der hos Next Uddannelse glæde over, at erhvervsskolen i Glostrup denne sommer har oplevet stigende interesse for at starte på grundforløbet til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. I alt 25 elever er i august optaget på uddannelsen, mens det i august 2019 var 17 elever. En fremgang på knap 50 procent.

- Det er både godt for erhvervslivet, Next og ikke mindst de unge mennesker selv, at flere denne sommer har valgt at starte på struktøruddannelsen. For er man mødestabil og villig til at lære, er der typisk både læreplads og efterfølgende fast job at få, siger Lasse Falck Steenland, der står i spidsen for bygge- og anlægsuddannelserne på Next.

Stigningen sker efter, at Next har arbejdet målrettet med at få flere elever ind på uddannelserne - blandt andet med argumenterne om jobsikkerhed og god startløn.

Struktør-uddannelser på Next Glostrup En struktør er en alsidig håndværker, der er uundværlig, når der skal bygges boliger, broer, nye metrolinjer eller vejanlæg. Som struktør vil man arbejde både i træ, beton, jernarmeringer og grundlæggende installationer og kan derudover vælge forskellige specialiseringer.

Anlægsstruktøren sørger for, at der gøres klar til byggeri. Jorden skal graves, flyttes og planeres. Der skal lægges dræn, fundamentet skal støbes i beton, og der skal lægges belægning.

Bygningsstruktøren bygger boliger, fabrikker, skoler, havne, broer og tunneller. På uddannelsen lærer man om praktisk brug af it på en byggeplads og i teoriundervisning på skolen. Ud over de byggetekniske fag bliver man uddannet i at opbygge og nedtage arbejdsstilladser i en højde på over tre meter.

Uddannelsen tager cirka fire et halvt år, hvoraf størstedelen af tiden er en vekselvirkning mellem praktik og skoleforløb.

Der er rigtig gode videreuddannelsesmuligheder. Fx kan man som struktør søge direkte ind på et erhvervsakademi.

Next Glostrup er, udover anlægsstruktør- og bygningsstruktøruddannelserne, også hjemsted for murer-, brolægger-, tømrer-, vagt- og ejendomsserviceteknikeruddannelsen på Next Uddannelse København. Derudover huser adressen flere såkaldte arbejdsmarkedsuddannelser (amu) inden for blandt andet stillads- og kloakområdet.

Læs mere om Next og struktøruddannelserne på www.nextkbh.dk

Den ukendte byggeuddannelse Bygge- og anlægsuddannelserne har egentlig ret godt fat i de unge, men struktøruddannelserne er gået lidt under radaren.

- Selv om det faktisk er ved at være en gammel uddannelse, er struktør ikke noget, alle ved, hvad er. Det står i stor kontrast til fx tømrerens og murerens arbejde, som de fleste har godt styr på, siger Lasse Falck Steenland og fortsætter:

- Ved at løfte fortællingen om struktøruddannelsrne, og hvad det er for noget godt og solidt håndværk, de faggrupper står for, tror vi, at flere vil få øjnene op for, at der venter både en god og interessant fremtid, hvis man vælger at uddanne sig til struktør.

Satser på at få fat i ufaglærte Next håber, at den stigende interesse blot er begyndelsen. Erhvervsskolen har også store forhåbninger om, at flere bygge- og anlægsvirksomheder i fremtiden skal opkvalificere flere ufaglærte medarbejdere til at blive faglærte struktører.

- Det er en god investering for både virksomheden og for den enkelte medarbejder, at der kommer papir på kvaliteterne. For den enkelte medarbejder betyder det, at det er noget lettere at finde et nyt job, hvis det er nødvendigt, mens virksomheden får gavn af, at medarbejderen får en ny viden og en ny tilgang til arbejdet, afslutter Lasse Falck Steenland.

Det er planen, at Next også i den kommende tid vil fortsætte indsatsen med at få flere til at blive struktør.