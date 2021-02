Se billedserie På NEXTs erhvervsuddannelser har mureruddannelsen oplevet en fremgang på 54 procent og brolægger/stuktør-uddannelsen 118% i forhold til sidste års januaroptag. Foto: NEXT

Flere vil være murere eller brolæggere

Vestegnen - 02. februar 2021

I sidste uge startede en ny årgang eud-elever op på NEXT Uddannelse Københavns mange erhvervsuddannelser i Storkøbenhavn. Next har blandt andet afdelinger i Glostrup, Albertslund, Ishøj og Rødovre.

I år er det især indenfor bygge- og anlægsuddannelserne er tilgangen i år stor. NEXT har her haft en stigning på hele 17% i forhold til sidste års januar-optag, og samlet set er 569 elever startet på en bygge- og anlægsuddannelse. Hvis man ser på alle NEXTs erhvervsuddannelser samlet, er der i alt startet 1283 elever, hvilket er en stigning på 6%.

Fremgang på stenfagene

Specielt på stenfagsuddannelser som murer, brolægger og struktør har optaget været markant bedre end sidste år, og det glæder adm. direktør på NEXT Ole Heinager.

- De seneste år har især træfagene som tømrer og snedker appelleret til de uddannelsessøgende. Det er rigtig positivt, at flere nu også har fået øjnene op for glæden ved at arbejde og skabe noget med sten, hvor der, ligesom inden for træfagene, er virkelig gode job- og karrieremuligheder. Det kan være med til at sikre, at bygge- og anlægsvirksomhederne også om fem år kan få fat i den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger.

Måske corona-effekt

Fremgangen er blandt andet et resultat af, at NEXT har intensiveret det opsøgende arbejde over for mulige elever. Men corona-situationen har sandsynligvis også spillet ind, da det typisk er de 18-30 årige, der søger ind på erhvervsuddannelserne i januar, siger Ole Heinager:

-Mange ufaglærte og selvstændige har mistet deres arbejde i løbet af det seneste år, og måske kommer en stor del af de ufaglærte jobs aldrig tilbage. Det er trist, men set i det lys, kan vi trods alt glæde os over dem, som nu får en uddannelse, de kan bruge og bygge på resten af livet. Det bliver i høj grad også de faglærte, som skal være med til at bygge samfundet op igen de kommende år oven på corona-krisen. Så jeg krydser fingre for, at den positive tendens holder frem mod eud-optaget i august, hvor det især er de helt unge elever fra grundskolen, der søger ind, slutter Ole Heinager.