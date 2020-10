Flere vidner ringede til politiet: Fængslet for grov vold mod ex-kæreste

Politiet anholdt en 34-årig mand, da han flygtede væk fra stedet. Han er mistænkt for at udsætte sin tidligere kæreste for grov vold, og blev mandag eftermiddag fremstillet i grundlovforhør i Retten i Glostrup. Det skete in absentia - det vil sige, at manden var for syg til at møde fysisk op i retten.