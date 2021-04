Flere varme hænder til ældre: På vej mod minimumsnormeringer

- Der skal altid være ressourcer nok på vores plejehjem til at sikre høj kvalitet og omsorg for den enkelte ældre. Der skal være tid til nærvær, aktiviteter og til de pårørende. Det er så vigtigt, at alle mennesker bliver behandlet med respekt og værdighed i den sidste del af livet. Vores medarbejdere gør hele forskellen, og der skal være hænder nok i det daglige til at sikre nærværet. Minimumsnormeringer kan være med til at sikre, at det altid er sådan, siger Britt Jensen.