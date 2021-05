Palle Thomsen er en af kandidaterne ved valget til Realdanias repræsentantskab. Han vil kæmpe for, at flere unge bliver medlemmer.

Flere unge i forening

Realdania er en filantropisk forening, som arbejder for livskvalitet i det byggede miljø. Det er gratis at blive medlem. Medlemmerne får adgang til spændende arrangementer og viden - og rabat til forskellige kulturinstitutioner.

En anden kandidat, Palle Thomsen, vil arbejde for, at foreningen Realdania får flere unge medlemmer.

Alt for få unge boligejere er i dag medlem af foreningen. Administrerende direktør i Dansk Byggecentre, Palle Thomsen, vil derfor kæmpe for, at flere unge boligejere melder sig ind i foreningen. Derfor genopstiller han til repræsentantskabet for Realdania.