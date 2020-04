Flere unge på Vestegnen vælger en erhvervsuddannelse. Foto: Kenn Thomsen

Flere tager en erhvervsuddannelse: Her er topscorerne

Vestegnen - 13. april 2020

Virksomheder og samfund skriger på at få uddannet mere faglært arbejdskraft, så der ikke opstår alvorlig mangel om få år. Og i langt de fleste kommuner her i området er det lykkedes at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, fremfor en gymnasieuddannelse.

Således er der pæn fremgang i Vallensbæk, Høje-Taastrup, Albertslund, Rødovre og Brøndby. Mens der i den anden ende af listen er decideret tilbagegang i Hvidovre og Greve.

Der er med andre ord mange kommuner, som har vendt udviklingen med hensyn til, hvor mange unge, der bliver faglærte. Og det er der brug for. Der er udsigt til en massiv mangel på faglært arbejdskraft, og det kan i værste fald bremse væksten ude i virksomhederne.

Kan læse videre Der har i årevis været mange kampagner, som har påpeget det positive i at få en erhvervsuddannelse - og dermed have udsigt til både vellønnede jobs, og muligheden for videreuddannelse. Samtidig er der sket en styrket indsats for at få de unge til ikke bare automatisk at vælge en gymnasieuddannelse.

En af de kommuner, som har en pæn vækst i antallet af unge, der tager en erhvervsuddannelse, er Albertslund.

- I Albertslund har vi en målsætning om, at 35 procent af de unge i 2030 tager en erhvervsuddannelse, så vi har stadig et pænt stykke vej - men jeg er tilfreds med, at det går fremad, og at der er tegn på, at noget af det vi gør er det rigtige, siger Marianne Burchall, der er formand for børne- og skoleudvalget i Albertslund.

- Vi har styrket vejledningsindsatsen i forhold til de unge, og det ser ud til at virke, tilføjer hun.

Blandt andet har Albertslund Kommune samlet hele ungevejledningen, og lægger vægt på individuelle samtaler med de unge.

- Vi ønsker, at de unge træffer individuelle valg om deres uddannelse, og ikke "bare" følger med kammeraterne til gymnasiet. De skal vælge med hjertet, så hvis de ønsker en erhvervsuddannelse, så støtter vi dem i det. Vi har også en tæt dialog med de unge, som bliver erklæret ikke-uddannelsesparate til gymnasiet, om de mange andre muligheder, de har. I det hele taget har vi et stærkt fokus på en individuel vejledning af de unge, siger Marianne Burchall.

Dialog med de unge Hun fremhæver, at en styrket vejledning af de unge, kombineret med et øget samarbejde med virksomhederne, kan få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse fremfor per automatik at vælge at gå i gymnasiet.

- Det er jo helt fint at tage en gymnasieuddannelse - men vi skal fortælle de unge, at der er andre muligheder. Vi skal i dialogen med de unge give dem et andet perspektiv, så de tager det valg, som er bedst for netop dem. Og jeg tror, at denne styrkede individuelle dialog vil betyde, at flere unge vil vælge en erhvervsuddannelse, siger Marianne Burchall.

I Albertslund ser det ud til, at indsatsen får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har, på baggrund af tal fra børne- og undervisningsministeriet, udregnet hvor stor en andel af 9.-klasseseleverne i hver kommune, der forventes at have fået en erhvervsuddannelse otte år efter endt folkeskolegang. Der er taget udgangspunkt i henholdsvis 2015- og 2018-årgangen af elever.

Her har Albertslund en stigning fra 13,3 procent i 2015 til 15,7 procent i 2018.

Unge i erhvervsuddannelse Tallene viser andelen i procent af unge, der forventes at have gennemført en erhvervsuddannelse - med udgangspunkt i henholdsvis 2015 og 2018, samt udviklingen.

Vallensbæk: 10,3 / 13,9 / + 3,6

Høje-Taastrup: 13,3 / 16,9 / + 3,6

Albertslund: 13,3 / 15,7 / + 2,4

Rødovre: 14,3 / 16,6 / + 2,3

Brøndby: 12,1 / 14,4 / + 2,3

Ishøj: 13,5 / 14,9 / + 1,4

Glostrup: 13,5 / 14,6 / + 1,1

Hvidovre: 15,8 / 15,6 / - 0,2

Greve: 17,3 / 16,9 / - 0,4