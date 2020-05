Flere skal med: Ungdomsforeninger modtager penge

- Lokalforeningspuljen giver Danmarks mange ungdomsforeninger mulighed for at skabe tilbud og aktiviteter, der får flere med. Det er vigtigt. Ikke kun for foreningerne, men for hele samfundet. Foreningerne er nemlig en fantastisk indgang til Danmarks samfund, demokrati og fællesskab. Derfor bakker regeringen selvfølgelig op om lokalforeningspuljen, ligesom vi er glade for at se de mange bevillinger blive uddelt, siger skatteminister Morten Bødskov, der selv er fra Vestegnen.

- Det betyder enormt meget for de lokale ildsjæle i foreningerne rundt i hele Danmark, at de har den her mulighed for at få opfyldt nogle af deres drømme. Lokalforeningspuljen giver landets demokratiske børne- og ungdomsforeninger endnu bedre muligheder for at skabe meningsfyldte aktiviteter og fællesskaber, hvor unge kan trives, lærer at samarbejde med andre og at tage ansvar. Og jeg er glad for, at politikerne kan se, hvor stor gavn og hvor stor en konkret forskel midlerne gør i hverdagen i foreningslivet, siger Chris Preuss.