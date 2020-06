Flere skal bo her: Kommune vil brande sig

- To ting er vigtigt, når man gerne vil lykkes med at sælge sin kommune som en god bosætningskommune. Den ene er at have en god vare at sælge. Det har vi i Albertslund. Her er grønt og godt med fællesskab og kultur til den store guldmedalje. Her er det værd at bo og leve, for børn, ældre og forældre. Den anden ting er, at det kræver en god brandingindsats, hvor handlinger og kommunikation går hånd i hånd. Det er det, vi forsøger med den her kampagne. Samlet set håber vi, at det virker både ærligt og befriende, og vigtigst; giver et genkendeligt billede af byen både til hverdag og fest hos de eksisterende borgere, og at det giver potentielt nye borgere et udvidet billede af Albertslund, som man kunne have lyst til at bo i, siger han.