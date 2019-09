Flere ramt af skud: En person er dræbt

Vestegnens Politi er søndag aften massivt til stede ved Gildbrovej og Vildtbanevej.

Det samme er ambulancer og akutlæge.

Vestegnens Politi har netop bekræftet, at der har været skyderi på Gildbrovej, og at flere personer er blevet ramt. Politiet har nu meldt ud, at en person er blevet dræbt af skud, mens en anden er såret. En tredje person er kommet lettere til skade, men er angiveligt ikke ramt af skud.

Politiet er lige nu i gang med at underrette de pårørende, og oplyser derfor ikke alder og andet.

Tilstanden hos det andet skudoffer er heller ikke oplyst.

Vestegnens Politi afviser, at skyderiet har forbindelse med terror. Politiet oplyser, at man efterforsker skyderiet som et opgør i det kriminelle miljø.

Politiet fik alarmmeldingen klokken 21.16.

Ifølge kilder er der blevet skudt i området - nogle udsagn går på, at der er afgivet fem-seks skud. Det er dog ikke lykkedes at få af- eller bekræftet hos Vestegnens Politi. Andre meldinger går på, at der er affyret et større antal skud på stedet.

Vidner på stedet fortæller, at der ligger et større antal patronhyldre, og at der angiveligt er skudt med både et håndvåben og noget, der kan være et automatvåben.

En bil står på stedet med flere skudhuller i forruden og i førersiden.

Sent søndag aften er politiets teknikere fortsat i gang med at undersøge gerningsstedet på Gildbrovej. Både kriminalteknikere og politihunde er på stedet.

At dømme ud fra antallet af patronhylstre, som politiet har afmærket, er der affyret rigtig mange skud.

Kort efter midnat oplyser Vestegnens Politi, at man fortsat er massivt til stede ved Gildbrovej i Ishøj. Både for at efterforske skyderiet og for at genetablere trygheden i området.

- Hvis du har viden i forbindelse med sagen, så ring 114 eller kom hen og giv dine oplysninger til vores folk på stedet, lyder opfordringen.

Det ligger fast, at en ambulance med udrykning netop er kørt fra stedet, men der er ikke nogen officielle meldinger om tilskadekomne. De er altså nu kommet

Samtidig er politiets teknikere ankommet til stedet. Det samme er politifolk med maskinpistoler.

Desuden har Vestegnens Politi oprettet en mobil kommandocentral ved gerningsstedet.

Opdateres