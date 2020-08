Flere pædagoger om eftermiddagen

Rødovre Kommune er på vej til at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det betyder, at der i alle kommunens daginstitutioner i gennemsnit vil være henholdsvis tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn pr. fuldtidsmedarbejder.

"Pengene går direkte til mere pædagogisk personale om eftermiddagen, hvor normeringen i dag er lavest. Jeg håber, at det kan give både børn og personale en lidt bedre hverdag med mulighed for større fordybelse. Ressourcerne bliver fordelt, så alle institutioner og alle børn får glæde af det. I Rødovre har vi i forvejen en bedre normering end landsgennemsnittet, og det her gør situationen endnu bedre," siger formanden for Børne- og Skoleudvalget i Rødovre, Flemming Lunde Østergaard Hansen.