Jette Abildskov fra Frivilligafdelingen i Ældre Sagen mener, at oplysning om demens har været med til at øge antallet af frivillige. Foto: Ældre Sagen

Artiklen: Flere melder sig til at hygge om de ældre

Flere melder sig til at hygge om de ældre

Det er ikke kun på Dybenskærhave Plejecenter i Hvidovre, frivillige møder op for at sprede glæde med deres babybesøg.

Besøg med hunden på plejehjem og skoleelever, der besøger ældre og spørger ind til deres drømme og håb, er bare nogle af de ting, som flere og flere melder sig til at gøre via Ældre Sagen.

Lys i et mørkt hjørne

Ifølge Jette Abildskov har blandt andre Ældre Sagens oplysningskampagne om demens givet flere mod på at lave frivilligt arbejde til glæde for de ældste.

- Der er kommet lys på det, vi troede var et mørkt hjørne. Og alt i mørket kan virke skræmmende. Og når der kommer lys på, så bliver det bare nemmere at håndtere, fordi vi kan se, hvad det er, lyder det fra Jette Abildskov.

Hun mener også, at fokus på demens har givet mere omtale i medierne. Og den øgede opmærksomhed har også påvirket pårørende og de demens-ramte selv.

Det kan være som besøgsven eller som i Dybenskærhave Plejecenter i Hvidovre, hvor nybagte mødre tager deres poder med på besøg hos de ældre - lige denne gruppe mødre og deres besøgsbabyer er dog ikke en del af den frivillige kreds i Ældre Sagen. Men også hos den voksende gruppe af frivillige, der laver socialt-humanitært arbejde for de ældre, kan oplysning om demens have gjort det nemmere at tage skridtet.