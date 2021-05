Flere kan måske få fjernvarme

Glostrup Forsyning er nu klar med et projektforslag om udrulning af fjernvarme i Glostrup nord for jernbanen, og derfor skal forslaget nu myndighedsbehandles i kommunen. Derefter bliver det klart, om flere kan få fjernvarme i Glostrup.

Siden udgangen af 2020 har Glostrup Forsyning arbejdet på et projektforslag, der kortlægger, hvor det giver mening at udrulle fjernvarme til flere parcelhuse. Arbejdet startede efter, at et bredt flertal i Folketinget sidste år besluttede, at fossile varmekilder til opvarmning skal udfases ved at konvertere til fjernvarme eller individuelle varmepumper.