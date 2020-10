Politiet vil gerne høre fra vidner efter flere indbrud i Brøndby Strand.

Flere indbrud i samme område

Vestegnen - 22. oktober 2020 kl. 06:53 Kontakt redaktionen

Flere huse i Brøndby Strand-området har været udsat for indbrud, oplyser Vestegnens Politi, der gerne vil høre fra vidner. Har man oplysninger, kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.

I dagene fra fredag den 9. oktober kl. 12 til søndag den 18. oktober kl. 17.35 opbrød tyve et vindue til en villa på Brøndbyvester Strandvej - det stjålne er endnu ikke opgjort.

Fra onsdag den 14. oktober kl. 10 til lørdag den 17. oktober kl. 14.30 opbrød tyve et vindue i et hus på Gammel Køge Landevej og har formentlig været i hele huset.

Fra fredag den 16. oktober kl. 12 til lørdag den 17. oktober kl. 11 kom tyve ind via et vindue i et hus på Kadetvej og undersøgte værelserne for værdier. Det stjålne er endnu ikke opgjort.

De tre gerningssteder ligger inden for kort afstand.

Vestegnens Politi har samlet en række gode råd, der kan medvirke til at forebygge indbrud.

Man skal gøre det besværlig for en eventuel indbrudstyv: Brug tænd/sluk lys udendørs, tyven kan ikke lide at skabe opmærksomhed. Lim glaslister fast og skru rammen fast med stålskruer. Sæt ekstra beslag på udsatte vinduer, hvor tyven kan have arbejdsro.

Man skal også gøre det risikofyldt for en potentiel gerningsmand: Aftal at passe på hinandens boliger i ferierne - brug www.nabohjælp.dk. Aftal at I er opmærksomme i hverdagen og reagerer hvis i ser noget der stikker ud. Hold hækken lav til vejen, så tyven ikke har arbejdsro.

Og så skal man i øvrigt bruge sin sunde fornuft - fx skal man ikke lade forskelligt elektronisk udstyr ligge fremme, så tyven kan se det.