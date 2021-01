Flere grønne busser

Der kommer i alt 46 nye elbusser, som uden at støje vil køre gennem byen mellem Nørreport og Buddinge Station (6A) og mellem Rødovre Hallen og Ny Ellebjerg Station (7A). For de årligt 10,6 millioner kunder betyder det færre partikler, mindre CO2 og mindre støj.

Med den fælles kommunale beslutning om at gå fra diesel til el på 6A og 7A, tager de fem kommuner og Movia endnu et skridt mod målet om, at alle godt 1.300 busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 - og mindst halvdelen på el. Med øget grøn omstilling bidrager kommuner, regioner og Movia således til at indfri den nationale målsætning om 70 procent CO2-reduktion inden 2030.