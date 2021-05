Flere dagsture til plejehjemsbeboere

Som i resten af landet har Brøndbys ældre på byens ældrecentre ikke kunne komme af sted på dagsture på grund af coronasituationen, men nu har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal bruges penge på at skrue op for ture ud af huset i takt med, at retningslinjerne giver mulighed for det.

- Vores beboere og personale på ældrecentrene har trukket et stort læs under coronaens mange restriktioner og mange aktiviteter har måtte aflyses. Ture ud af huset giver fællesskab og nye oplevelser, så jeg er glad for, at vi nu har afsat penge til, at ældrecentrene har luft til fx at tage i zoo eller på museumsbesøg, siger Per Jensen, formand for social- og sundhedsudvalget i Brøndby.