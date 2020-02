Der er kommet øget fokus fra de erhvervsdrivende på at hjælpe autister til at kunne være i butikkerne. Foto: Landsforeningen Autisme

Flere butikker forsøger at lette indkøbsturen for autister

Vestegnen - 01. februar 2020 kl. 17:31 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sådan lyder den begejstrede modtagelse af nyheden om, at Sportmaster i Rødovre Centrum nu tilbyder kunder med eksempelvis autisme at få en særlig shoppingtur uden for åbningstiden på deres helt egne præmisser.

- Det kan faktisk betyde, at autisten kan komme ud. Vi har rigtig mange autistiske mennesker, der lider af en angst sammen med autismen, uddyber landsformand Heidi Thamestrup fra Landsforeningen Autisme, der har base i Taastrup.

Men Sportmaster er ikke de eneste, der har fundet på den slags tiltag.

- Vi ser en større opmærksomhed omkring det her handicap, fortæller Heidi Thamestrup og fortsætter:

- Det kan jo godt have noget at gøre med, at der bliver diagnosticeret flere, og det bliver tydeligere i bybilledet. Og så det her med at folk selv tager initiativ til at gøre noget. Tænker lidt ud af boksen, det er blevet så populært, og det her er også en måde at gøre det på, siger hun med reference til initiativet i Sportmaster i Rødovre Centrum.

Men faktisk kan forretningerne gøre endnu mere for at afhjælpe problemerne, som folk med autisme møder i en hverdag, der ellers er overfyldt med sanseindtryk.

Eksempelvis kan de sørge for at slukke for musikken i butikken, skrue ned for det skarpe lys - og passe på med at være alt for opsøgende, når de ser en kunde med autisme.

- Jo færre stimuli, man kan putte ind, jo bedre. Jo færre udefrakommende forstyrrelser, foreslår landsformanden.