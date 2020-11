Flere busser skal køre på el

- I Glostrup er vi glade for beslutningen om, at endnu flere af vores lokale buslinjer skal køre på el. I Glostrup ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling og arbejder aktivt med at fremme mere klimavenlig transport og forbedre mobiliteten. Vi ser frem til at borgerne i både Glostrup og Albertslund kan nyde godt af de mere miljøvenlige og støjsvage busser", udtaler John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune.