Flere alvorligt kvæstede i trafikken

Det er blevet farligere at færdes i trafikken på Vestegnen. Antallet af alvorligt kvæstede er steget markant fra 2018 til 2019.

Antallet af trafikdræbte var i 2019 uændret på seks personer. Mest bemærkelsesværdigt er det, at Brøndby tegner sig for halvdelen.

Tallene viser, at der kan være store udsving fra kommune til kommune - samlet for Vestegnen er der dog en alvorlig tendens.

Statistikken omfatter kun de personskader, der er kommet til politiets kendskab. For at belyse det såkaldte mørketal har Danmarks Statistik siden 1996 gennemført en undersøgelse, hvor data om skadestuebesøg inddrages. Undersøgelsen viser, at det samlede antal personskader ved færdselsuheld er langt større end det antal, der registreres af politiet. Dækningsgraden vedrørende dræbte er dog næsten 100 procent.