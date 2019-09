Man kan blandt andet spille pentaque som en del af "kom bare"-projektet. Foto: Allan Nørregaard

Flere ældre mænd skal i form

Vestegnen - 02. september 2019 kl. 13:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mænd over 65 år, der ikke er vant til at dyrke motion, er målgruppen for et nyt motionstilbud i Hvidovre Sundhedscenter. »Kom bare« hedder initiativet, der skal få mænd, der ellers ikke motionerer, til at afprøve ét af tre udbudte motionstilbud - indendørs petanque, styrketræning eller floorball. »Kom bare« er desuden en del af et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan man kan få flere ældre mænd til at dyrke motion.

Hvidovre Sundhedscenter samarbejder med Hvidovre Petanque Klub, Hvidovre Volleyball Klub og Hvidovre Attack Floorball Club og tilbyder et 12 ugers gratis træningsforløb i én af de tre udvalgte aktiviteter. Træningen kommer til at foregå i sundhedscenteret, og deltagerne får lavet fysiske tests før og efter træningsforløbet for at se, hvilken effekt det har på dem.

Forskningsprojektet følger deltagerne i seks måneder, og efter de 12 uger kan deltagerne vælge en eller flere aktiviteter, som de kan fortsætte med ved indmeldelse i foreningen.

Man kan deltage i alle træningsaktiviteter, uanset om man har prøvet det før eller ej. Dygtige instruktører fra de tre foreninger vil guide deltagerne igennem.

Mogens Theisen Pedersen, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, er forskningsansvarlig på »Kom bare«-projektet. Han forklarer, at fysisk inaktivitet er en væsentlig årsag til, at mange ældre går dårligt og har svigtende helbred. Det gælder især ældre mænd. Årsagen til, at mange af mændene ikke deltager i aktiviteter er, at de ikke mener, der er tilbud, der interesserer dem.

Tirsdag den 3. september klokken 10.00-12.30 bliver der holdt et informationsmøde, hvor man kan høre mere om aktiviteterne og forskningsprojektet bag »Kom bare« og få mulighed for at møde trænerne på de forskellige hold. Informationsmødet holdes i Hvidovre Sundhedscenter, Hvidovrevej 272.

Læs mere om »Kom bare« på www.sundhedscenter.hvidovre.dk.