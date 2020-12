Flammer og røg: Brand i bageri

Der er torsdag eftermiddag opstået en kraftig brand i et bageri på Gisselfeldvej i Vallensbæk.

Alle nåede ud af bygningen, og ingen personer er kommet noget til, lyder meldingen fra Vestegnens Politi.

Alarmen kom klokken 16.36. Der var flammer og kraftig røgudvikling fra bygningen, og Beredskab 4K sendte køretøjer og mandskab fra stationerne i både Greve og Taastrup.

Både beredskabet og Vestegnens Politi arbejder stadig på stedet.

Vagtchefen hos Vestegnens Politi fortæller, at årsagen til branden endnu ikke kendes.

Vagtchef hos Vestegnens Politi, Brian Holm siger, at politiet i løbet af fredagen vil foretage undersøgelser på stedet i et forsøg på at finde en brandårsag.

- Der har været meget varmt i bageriet, og det er fuldstændig udbrændt, siger vagtchefen.

Brandfolkene er i gang med at foretage efterslukning i tagkonstruktionen.

På stedet var der også nogle gasflasker, men de udgjorde ikke en risiko, så det var nødvendigt at foretage evakuering. Til gengæld var et område omkring bygningen afspærret.