Flader lidt ud på boligmarkedet

Vestegnen - 30. maj 2021 kl. 06:41 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Der er stadig gang i boligsalget og priserne er stigende, men udviklingen på Vestegnen ligger ikke helt i top på landsplan. Familierne flytter i stigende grad længere væk, lyder analysen.

I Hvidovre er priserne på villaer og rækkehuse det seneste års tid steget med 22 procent. Samtidig er antallet af handler gået op med 51 procent.

I Brøndby er priserne »kun« steget med 15 procent og antallet af handler er »kun« steget med 35 procent.

Tallene er udtryk for, at boligmarkedet på Vestegnen har været inde i en hektisk periode, men nu flader lidt ud, så omegnskommunerne ikke længere er helt i top på landsplan. Artiklen fortsætter under boksen

Boligsalg på Vestegnen Tallene viser for hver kommune antallet af solgte villaer og rækkehuse i perioden januar til april i 2020 / i samme periode 2021 / og stigningen i procent.



Vallensbæk: 46 / 84 / 83 %



Hvidovre: 107 / 162 / 51 %



Høje-Taastrup: 159 / 236 / 48 %



Ishøj: 64 / 90 / 41 %



Rødovre: 87 / 120 / 38 %



Brøndby: 65 / 88 / 35 %



Albertslund: 64 / 80 / 25 %



Glostrup: 51 / 55 / 8 %

- Boligpriserne er steget meget på Vestegnen de senere år som konsekvens af, at området er blevet mere og mere populært som alternativ til at bo i København. Antallet af handler på Vestegnen stiger stadig, men ikke nær så meget som i andre dele af landet. Vi ser blandt andet en stor stigning i hussalget i kommunerne, der ligger takken længere væk fra hovedstaden. Først og fremmest Køge, Faxe og Lejre. Her er priserne mindre, så køberne kan få mere hus for deres penge, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Sammenligner man priserne i april 2021 med april 2020, så har boligejerne på Vestegnen dog oplevet pæne stigninger, viser tallene fra Boligsiden.

Hvidovre ligger højest med en stigning på 22 procent, mens Vallensbæk ligger lavest med en stigning på 10 procent.

Ser man på antallet af solgte villaer og rækkehuse, så topper Vallensbæk foran Hvidovre. I bunden af Vestegns-listen ligger Glostrup. Artiklen fortsætter under boksen

Boligpriser på Vestegnen Tallene viser for hver kommune den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villaer og rækkehuse i april 2020 / i april 2021 / stigningen i procent:



Hvidovre: 28.605 / 34.962 / 22 %



Glostrup: 24.123 / 28.866 / 20 %



Høje-Taastrup: 21.546 / 25.276 / 17 %



Albertslund: 21.030 / 24.267 / 15 %



Brøndby: 24.206 / 27.718 / 15 %



Rødovre: 28.417 / 32.357 / 14 %



Ishøj: 20.541 / 22.814 / 11 %



Vallensbæk: 25.969 / 28.686 / 10 %

Birgit Daetz fra Boligsiden vurderer ikke, at Vestegnen behøver være bekymret for, at salget decideret går i stå.

- Det er historien om, at stigningen i boligpriserne breder sig som ringe i vandet. At prisstigningerne starter i København, breder sig til omegnskommunerne og trækker længere ud. Det sker som konsekvens af den nu lange optur på boligmarkedet, der påvirker købernes adfærd og gør en større del af Danmark attraktiv. Det betyder ikke, at man på Vestegnen bør frygte for tilstrømningen af nye borgere. Den vil fortsat være der, som følge af den stærke tilknytning og infrastruktur til København, understreger Birgit Daetz.