Iben Hjejle og Signe Lindkvist er klar med Sitter-show i snegletempo i Viften i Rødovre torsdag den 3. december.

Fjollet sitter-show i snegletempo

Vestegnen - 02. december 2020 kl. 14:04 Kontakt redaktionen

Iben Hjejle og Signe Lindkvist, som står bag en af Danmarks mest populære podcasts - Sitter - laver nu et stort, fint og forholdsvis fjollet show og torsdag den 3. december klokken 17.30 rammer de Viften i Rødovre.

Hvis man holder af skæg og ballade, sørgelige svenske viser, oversavede damer skønsomt blandet op med livsbetragtninger fra to, til tider, kloge damer, så vil man elske Sitter-show i snegletempo.

- Man kan sige at vi er en spændende blanding af Rytteriet og Lotte Heise. Showet bliver halv varieté, halv talkshow - krydret med en kæmpe stang dynamit kastet ned i en klædud-kasse. Publikum skal både have grædt, grint og sunget inden de får lov at forlade salen, fortæller Iben og Signe.

Podcasten Sitter begyndte for halvandet år siden, og med cirka 60.000 ugentlige lyttere, er det gået godt for de to farverige og elskelige damer siden da - de er blevet faste klummeskribenter i Alt for damerne, har været værter for Bodilprisen, optrådt live på Smukfest i 2019 og blev i den forbindelse fremhævet af DR, som et af de bedste live acts på hele festivalen.

Sitter er opkaldt efter selveste Sitter Horne Rasmussen. Mange kender hende nok mest som Dirch Passers ekskone, men hun var altså først og fremmest en gudsbenådet komisk begavelse og fremragende skuespiller. Og med deres store kærlighed til teater er de to erfarne performere, nu klar til at sætte Sitter i søen som liveshow. Et show der tager handling og inspiration fra livet - stort og småt, oplevet af to eftertænksomme, selvironiske, ukloge koner:

- Intet er for stort eller småt, til en tur igennem vores kringlede hjerner. Vi glæder os helt vildt - det er en mangeårig drøm for os at lave vores eget show. Vi har begge optrådt adskillige gange med andres tekster i andres shows, om det har været teater, cirkus eller tv. Nu giver vi endelig os selv lov til at opfinde det hele, præcis som vi gerne vil have det skal være. Det glæder vi os helt vanvittig meget til, fortæller Signe Lindkvist.

- Vi er godt selskab, vi giver ud af posen, vi er kloge, nysgerrige og frem for alt prøver vi altid at finde det sjove i de forskellige livssituationer vi befinder os i. Vi er hverken beautyeksperter, revolutionære feminister eller bloggere - vi er to rigtige mennesker med holdninger, knyster, eksmænd og aftaler hos psykologen. Vi er højtuddannede akademikere fra Fantasiuniversitetet og har verdens største lommefilosofiske bibliotek, fyldt med betragtninger og underresearchet gætværk om alt - stil æggeuret og vi taler om et hvilket som helst emne, supplerer Iben Hjejle.

Til Sittershowet i snegletempo kan man, udover de to damer, også opleve det vidunderlige tomands husorkester bestående af Ole Kibsgaard og Emil de Waal.