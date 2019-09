Ishøj Kommune indførte røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og røgfrie kommunale udearealer 1. august 2019.

Send til din ven. X Artiklen: Fjerner punkt om røgfri pauser - men fastholder stram rygepolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fjerner punkt om røgfri pauser - men fastholder stram rygepolitik

Vestegnen - 27. september 2019 kl. 15:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En sætning i Ishøj Kommunes retningslinje for røgfri arbejdstid fjernes, så den selvbetalte frokostpause ikke nævnes specifik.

Ishøj Kommune indførte røgfri arbejdstid, røgfri skoletid og røgfrie kommunale udearealer pr. 1. august 2019, og det vakte debat.

Nu har Ishøj Kommune valgt at fjerne en sætning i sin personalepolitiske retningslinje for røgfri arbejdstid. Årsagen er, at det er faldet nogle tillidsrepræsentanter for brystet, at den selvbetalte frokostpause, som et lille mindretal af medarbejderne har som en del af deres overenskomst, blev nævnt specifik i retningslinjen.

Samtidig er der også fra fagforeningers side sat spørgsmålstegn ved, om Ishøj Kommune må håndhæve ensartede regler om røgfri frokostpause, når nogle af medarbejderne selv betaler for deres frokostpause.

Senest er der truet med en sag, hvis det blev sanktioneret.

- Hvis fagforeningerne af principielle årsager ønsker at stå fast på, at deres medlemmer skal fortsætte med at ryge, så er det jo deres ret. Vi har dog valgt at være mere ambitiøse på vores medarbejderes vegne. Vi tror på, at de ved deres gode eksempel kan gå foran og vise vejen for vores børn og unge, så ingen børn og unge i Ishøj ryger i 2030. Det er et af målene for vores sundhedsindsats »Røgfrit Ishøj«, som røgfri arbejdstid er en del af, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Vil forbedre både borgere og medarbejderes sundhed

Ishøjs borgmester understreger, at det aldrig har været intentionen at sanktionere. Det er ikke nyt for kommunen, at man rent juridisk formentlig ikke vil kunne sanktionere, hvis en medarbejder ryger i sin selvbetalte frokostpause - hvis det vel at mærke er udenfor kommunens matrikel og ikke i arbejdstøj.

Derfor ser Ishøjs borgmester heller ingen problemer i at fjerne en enkelt sætning i en retningslinje, hvis den sender forkerte signaler overfor en gruppe af medarbejdere.

- Intentionen med røgfri arbejdstid har aldrig været at agere rygepoliti og gå efter specifikke medarbejdergrupper eller indføre regler, der er ulovlige og blive hevet i arbejdsretten på den baggrund. Røgfri arbejdstid er en del af en ambitiøs rygepolitik, hvor vi ønsker at forbedre både vores borgeres og vores medarbejderes sundhed. Vi går efter røgen og ikke efter rygerne, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Det gælder også den selvbetalte pause.

- At medarbejderne ikke må ryge i deres selvbetalte frokostpause skal ses som en anbefaling. Det er et politisk ønske, at der skal være lige regler for alle, fordi vi ønsker at lægge en ambitiøs linje og samtidig gøre det enkelt at forstå og administrere for både medarbejdere og ledere, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Som en del af røgfri arbejdstid er kommunens medarbejdere blevet tilbudt gratis rygestopkurser, som de må bruge deres arbejdstid på. Udover røgfri arbejdstid for Ishøj Kommunes medarbejdere består »Røgfrit Ishøj« også af røgfri skoletid og røgfri kommunale udearealer.