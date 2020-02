Fire unge dømt: Forsøgte røveri mod tilfældig bilist og kørte væk i hans bil

Fire unge mænd dømt for forsøg på røveri, ulovlig tvang og biltyveri i Høje Taastrup. To af dem blev samtidig dømt for et fuldbyrdet røveri i Vallensbæk.

Vestegnen - 25. februar 2020 kl. 06:41 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire unge mænd er blevet dømt for et røveriforsøg med kniv mod en tilfældig mand, der holdt i sin bil ved Høje Taastrup Torv. De fire gerningsmænd satte sig simpelthen ind i bilen og truede manden med en cirka 15 cm lang kniv.

De tvang også manden til at køre til en parkeringsplads i nærheden. Røveriforsøget mislykkedes dog, og det lykkedes manden at flygte ud af bilen, som de fire gerningsmænd derefter kørte af sted i.

Nu er fire unge mænd i alderen fra 17-20 år blevet dømt for røveriforsøg, ulovlig tvang og brugstyveri af bilen. To af dem er også blevet dømt for et røveri med kniv mod kiosken på Vallensbæk Station, der fandt sted natten inden røveriforsøget i Høje Taastrup.

Røveriforsøget fandt sted en tidlig morgen mellem jul og nytår 2019. Manden sad i sin bil på en parkeringsplads ved Høje Taastrup Torv, da de fire unge mænd satte sig ind i bilen - en på passagersædet og tre på bagsædet. Den ene gerningsmand truede med en kniv, angiveligt for at få udleveret blandt andet mandens mobiltelefon, men det røveriet mislykkedes alene af den grund, at han ikke havde en mobiltelefon.

Gerningsmændene tvang også manden til at køre rundt i området, til en nærliggende parkeringsplads, indtil det lykkedes manden at slippe fri. De fire unge kørte derefter væk i bilen, som de brugte den følgende dag, indtil Vestegnens Politi fandt bilen om aftenen.

To af de unge mænd - en 17-årig ung mand og en 18-årig ung mand - havde natten forinden begået røveri mod kiosken på Vallensbæk Station. Ved at true med kniv, fik de udleveret et kontantbeløb på cirka 900 kroner.

Efterforskningen hos Vestegnens Politi førte hurtigt til, at de fire nu dømte blev anholdt og varetægtsfængslet - den første godt en uge efter røveriforsøget i Høje Taastrup.

Den 17-årige og den 18-årige, der begik både røveriet i Vallensbæk og røveriforsøget i Høje Taastrup, fik de længste straffe.

Den 17-årige, der i begge tilfælde truede med kniv, blev idømt et år og tre måneders ubetinget fængsel. Han tog betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen til Østre Landsret.

Den 18-årige fik en straf på to år og tre måneders fængsel. I dommen indgår en reststraf fra en tidligere dom. Den 18-årige modtog dommen, og retten bestemte, at han fortsat skal være fængslet.

En 17-årig ung mand, der var med ved røveriforsøget i Høje Taastrup, fik en straf på otte måneders betinget fængsel.

En 20-årig ung mand fik en straf på otte måneders fængsel, hvoraf de seks måneder blev gjort betinget af blandt andet 120 timers samfundstjeneste.

Både den 17-årige og den 20-årige modtog deres domme.

- Jeg er tilfreds med, at retten har dømt helt i overensstemmelse med de tiltaler, som anklagemyndigheden har rejst. Der er tale om alvorlige sager med grov, borgervendt kriminalitet, hvor blandt andet en sagesløs borger har været udsat for røveriforsøg med kniv og har fået stjålet sin bil på åben gade. Jeg er tilfreds med, at retten også har set med alvor på disse grove sager, siger anklagerfuldmægtig Robert Rafn, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.