Fire piger gør bydelen sjovere og klogere

Vestegnen - 07. maj 2019

Et nyt ungeråd af fire piger har sat sig for, at der skal laves flere arrangementer for de unge i Greve Nord-området.

- Det er jo os unge, der bedst ved, hvad der bliver snakket om blandt unge. Det er jo ikke altid sikkert, at voksne ved det. Derfor giver det god mening, at det er unge, der laver arrangementer for andre unge, siger Marwa Ismail, der er en af de fire piger, som tilsammen udgør Team Ung.

Team Ung består af 13-årige Sila Firinci, 15-årige Heva Manla og søstrene Lina og Marwa Ismail på henholdsvis 18 og 16 år. De bor i Gersagerparken og Gudekvartererne, så de kender mange af de andre unge i Greve Nord. Pigerne er gået sammen fordi, de gerne vil arrangere både debataftener om alvorlige emner og sjove aktiviteter for andre unge i bydelen.

Mobning og lattergas

Team Ung har afholdt to velbesøgte temaaftener for områdets andre unge, siden de i starten af året blev dannet i samarbejde med helhedsplanen Greve Nord Projektet.

Ved den første aften var der oplæg om julemærkehjem og mobning, mens der ved den anden blev talt om stoffer og kriminalitet.

- Der er mange unge, som ikke ved, hvor farligt det fx er at tage lattergas eller ryge hash. De kender ikke alle konsekvenserne eller hvordan, det kan ødelægge ens liv. De der gaspatroner ligger over alt, og der er mange, der bare gør det, fordi vennerne gør det. Derfor er det et meget vigtigt emne at tale om, forklarer Lina Ismail.

Team Ung pigerne havde spurgt misbrugsvejlederne fra henholdsvis Greve Nord Projektet og Greve Rusmiddelcenter, om de til debataftenen ville fortælle de unge om de forskellige konsekvenser.

- Det gør en forskel, at det er os som unge, der holder det. Så tror vi, at der kommer flere. Hvis det var kommunen, ville mange unge være bange for, om folk så troede, at de tog stoffer, fordi de var der. Men når det er os, kan man mere lettere komme med sine venner, siger Marwa Ismail.

Hos Greve Nord Projektet bakker man meget gerne op om Team Ungs indsats.

- Det er et rigtig godt initiativ fra pigerne. Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel, at de er de unge selv, der planlægger og afholder arrangementerne. De kan få mange flere unge med, end hvis det var os, der afholdt et debatarrangement om de her alvorlige emner. Derfor hjælper vi meget gerne med det, vi kan fx få finansiering af arrangementerne, så det kan være gratis at deltage. Pigerne er super gode til at planlægge, og langt hen ad vejen er vi bare med i baggrunden, fortæller Søren Lukassen, der er ungekoordinator i Greve Nord Projektet.

Folk kan komme til os

De fire Team Ung piger er meget opmærksomme på, at Team Ung er for alle unge i området, der har lyst til at være med eller har en idé.

- Det er vigtigt, at det er et emne eller en aktivitet, folk gerne vil høre om og være med til og ikke kun noget, som vi synes, er spændende. Hvis man har en idé til noget, så kan man komme til os i Team Ung, og så kan vi måske hjælpe, fortæller Sila Firinci.

Det behøver ikke være alvorlige emner som mobning og stofmisbrug. Det er også vigtigt for Team Ung, at der bliver lavet sjove ting. Fx har de talt om at lave en eid-fest for alle unge i området.

- De danske unge ved jo nok ikke så meget om eid og ramadan og vores kultur. Derfor kan en eid fest være med til at lære de unge om hinanden og hinandens kulturer og religioner, fortæller Heva Manla.

Vi burde kende hinanden

Udover at de synes, at det er sjovt at planlægge arrangementer, ser pigerne også Team Ung som et værktøj til at ryste de unge i Greve Nord mere sammen.

- Jeg synes, det er sjovt at være med, fordi man lærer andre at kende. Det er en god måde at begynde at snakke med nogen, man ikke kendte før, siger Heva Manla og Marwa Ismail fortsætter:

- Folk burde kende hinanden bedre her. Vi bor i Greve og Hundige, ikke i København. Så mange unge er der heller ikke, men alligevel er det som om, at folk holder sig for sig selv i grupper. Vi burde kende hinanden bedre.