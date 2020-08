Fire personer har fået straksdomme i stor narkosag

To fuldgyldige medlemmer af en rockergruppe blev torsdag ved Retten i Glostrup idømt hver seks års fængsel for handel med kokain. Yderligere to personer blev idømt fængselsstraffe i sagen. Dommene faldt samme dag, som de mistænkte blev anholdt.

Den kriminalitet, som de fire personer blev dømt for, er sket på Vestegnen, bekræfter sagens anklager. De nærmere omstændigheder kendes dog ikke. Grundlovsforhøret, hvor straksdommene blev afsagt, fandt sted for lukkede døre, og de fire personer er desuden beskyttet af et navneforbud.

To mænd på henholdsvis 25 og 31 år blev idømt hver seks års fængsel for distribution af tre kilo kokain. De to er fuldgyldige medlemmer af en rockergruppe. En 27-årig mand blev idømt tre år og seks måneders fængsel for besiddelse af et kilo kokain og 500 gram hash med henblik på videresalg, mens en 39-årig kvinde fik tre år og tre måneders fængsel for opbevaring og videresalg af et kilo kokain.