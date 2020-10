Artiklen: Fire personer anholdt: Sigtet for narko

Fire personer er fredag aften blevet anholdt ved boligområdet Birkeskoven i Glostrup.

Det bekræfter Vestegnens Politi.

Politiet oplyser på Twitter, at man er til stede i Birkeskoven i forbindelse med et mistænkeligt forhold, som en patrulje fra Vestegnens Politi blev opmærksom på. Og det er i denne forbindelse, at fire personer er blevet anholdt.

Det var en patrulje fra Vestegnens Politi, der rutinemæssigt stoppede en bil, og i den forbindelse blev der fundet narko.

I den forbindelse blev der fundet narko i bilen, og fire unge mænd er anholdt og sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Politiet har en formodning om, at det var en handel med narko, der var i gang.

Der er dog ikke tale om et så alvorligt forhold, at politiet forventer at fremstille de fire mænd i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Birkeskoven er et boligområde i Hvissinge-området af Glostrup Kommune.