Gang- og cykelbroen over Nordre Ringvej lukkes midlertidigt.

Send til din ven. X Artiklen: Find nye veje: Stibro lukker snart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Find nye veje: Stibro lukker snart

Vestegnen - 08. marts 2021 kl. 18:37 Kontakt redaktionen

I slutningen af marts 2021 går Hovedstadens Letbane i gang med at ombygge gang- og cykelbroen på Bystien, der løber tværs over Nordre Ringvej syd for Fabriksparken.

Hovedstadens Letbane skal ombygge broen for at gøre plads til den kommende letbane. Derfor er det nødvendigt at lukke broen midlertidigt.

Det forventes, at broen vil være lukket for gående og cyklister fra marts 2021 til oktober 2021. Hovedstadens Letbane henviser til, at man i stedet benytter det lysregulerede kryds mellem Fabriksparken og Nordre Ringvej.

Arbejdet vil blandt andet bestå af at forstærke broens fundament. Derfor skal der vibreres midlertidige pæle ned både på nord- og sydsiden af broen. Mellem pælene lægges der en bjælke, som holder broen, mens arbejdet er i gang.

Hovedstadens Letbane forventer, at det mest støjende arbejde vil finde sted fra slutningen af marts til slutningen af april 2021, hvor der vibreres pæle i jorden. Arbejdet vil udover støj også kunne medføre vibrationer for beboere i området. Arbejdet finder sted på hverdage indenfor normal arbejdstid kl. 7-22.

Hovedstadens Letbane forventer, at arbejdet med ombygning af broen varer frem til december 2021.