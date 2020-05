Se billedserie Færdig brændenældesuppe. Suppen til højre er blendet og tilsat fløde.

Find maden i Vestegnens natur

Vestegnen - 30. maj 2020 kl. 06:37 Af Af Klaus Mynzberg, Naturvejleder og leder af Vikingelandsbyen i Albertslund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til mange haveejeres irritation, vrimler det i disse måneder frem med ukrudt, heriblandt brændenælder. Både børn og voksne kender den, da den er kendt for at brænde, hvis man rører den. Men hvis man lærer at håndtere den rigtigt, vil man opdage at de små friske blade øverst på planten egner sig fortrinligt til madlavning.

De store og ældste blade kan også bruges i madretter, men kan afgive lidt sort farve, som ses i maden. Faktisk kan man spise bladene rå, hvis man folder dem sammen til en lille klump, inden de puttes i munden. Men indrømmet, så smager de ikke særlig godt!

Brændenælden vokser stort set alle steder. Lige fra haver til grøftekanter. Overvej dog hvor du plukker blade fra planten. Langs vejkanter kan bladene være beskidte af bilos, og i nogle offentlige parker benyttes der stadig sprøjtegift ved udvalgte steder. Pluk derfor helst bladene fra brændenælder der står i din egen have, eller en skov. Vælger du det sidste, kan du overveje om ikke du skulle lave din suppe med brændenældeblade, på en bålplads i skoven.

Friske blade egner sig godt til særligt to selvstændige retter: Smørstegte blade på en pande og brændenældesuppe. Den sidste tager længst tid, cirka to timer fra start til du sidder klar til at spise din helt hjemmegjorte suppe. Og inden du går i gang, skal du lige vide at brændenælden indeholder både A, B, C, og D-vitaminer. En ren vitaminbombe!

Bladene kan i øvrigt også hakkes fint og tilsættes i burger eller frikadellefars, og på denne måde løfte en hverdagsret til nye højder.

Opgaver for børn og voksne I resten af artiklen vil jeg beskrive hvordan hele familien i fællesskab kan lave en dejlig brændenældesuppe, hvor der er opgaver for både børn og voksne.

Og jeg vil selvfølgelig opfordre til at det gøres udenfor over bål. Kan dette ikke lade sig gøre, bliver suppen lige så god, hvis den laves i køkkenet på komfur.

Dette skal i bruge til suppe til 4 personer: - En gryde ca. 3 liter

- Skærebræt

- Skæreknive

- En grydeske

- Spiseskåle og skeer

- Tynde handsker til plukning af brændenældeblade

- 1 liter brændenældeblade. Helst små nye blade fra toppen af planten

- 2 liter vand

- Salt og peber

- 3 gulerødder skåret i små tern

- 2 løg skåret i tern

- 2 fed hvidløg

- Smør/olie

Ønsker i ekstra smag kan suppen suppleres med lidt ristede baconstykker, tynde kartoffelskiver og 1-2 stk. grønsagsbouillonterninger.

Sådan gør i Start med at tage egnede handsker på, og pluk i fællesskab en passende mængde. Faktisk brænder bladene kun på kanterne. Hvis man med to fingre tager på midten af bladet brænder de ikke. Prøv det!

Når i har indsamlet alle de små grønne friske blade, skyller i dem i rent vand. Herefter skal de skæres i små stykker. Børn kan sagtens være med til det.

Bemærk, hvis i brænder jer, skal i blot hælde lidt vand eller saft fra en mælkebøtte på huden, så forsvinder ubehaget hurtigt.

1. Hak/skær brændenældebladene i små stykker

2. Skær gulerødder og løg i små tern

3. Snit hvidløget fint

4. Steg gulerødder, løg og hvidløg i smør eller olie 2-3 min. ved middelvarme.

5. Hæld brændenældebladene i gryden sammen med vandet.

6. Lad suppen koge i 30 min., og smag til med salt og peber.

Tip: Hvis børnene ikke bryder sig om suppen, kan man med fordel blende suppen grundigt inden servering, Så fremstår den mere appetitlig for de små.

Ekstra tip: Tilsæt en ¼ liter piskefløde til den blendede suppe, og i får en gourmetoplevelse.

En plante med stor anvendelighed Brændenælden kan bruges til andet end indhold i mad.

Helt tilbage i Romerriget blev planten brugt som lægeurt til behandling mod smerter, og i dag handles den som naturmedicin.

Stænglen fra planten kan bruges til tøjproduktion. Det kræver dog at planten plukkes og bladene fjernes, for herefter at tørre stænglen. Derefter skal stænglen blødes op i vand, så man kan skille den ad i langsgående tynde fibre. Disse væves så til stof, eller spindes til garn.

En del økologisk tøj er fremstillet af stængler fra brændenælder.

Det er ikke en ny og moderne teknologi. Faktisk har man i Danmark fundet et stykke vævet stof, som ved hjælp af C14. datering, er bestemt til at være 2.800 år gammelt. Efterfølgende analyser indikerer at stoffet sandsynligvis er fremstillet af brændenælder fra Østrig.

