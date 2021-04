Find en indsamling og tag ud med handsker og sæk

- Vi oplever en enorm interesse for Affaldsindsamlingen i år - ikke mindst fra helt almindelige borgere, der ønsker at give naturen og lokalområdet en kærlig hånd, og som derfor inviterer familien, vennerne eller naboerne med ud at samle skrald. Det er vi utroligt glade for, og vi glæder os til at mærke det fantastiske engagement, vi hvert år oplever, når danskerne går sammen om at gøre en forskel for naturen, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.