Find en anden vej: Stibro lukker

I marts gik Hovedstadens Letbane i gang med anlægsarbejdet omkring gang- og cykelbroen Bystien, der løber tværs over Nordre Ringvej syd for Fabriksparken i Glostrup.

Broen skal justeres for at gøre plads til den kommende letbane. Derfor er det nødvendigt at lukke broen midlertidigt.