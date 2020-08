Fik lige fyldt kontoen godt op

Det bliver formentlig lidt sjovere med en shoppetur i Rødovre Centrum for den person, som blev millionær i lørdagens Lotto-udtrækning.

Vedkommende ramte ikke de rigtige Lotto-tal, men var heldig, da der skulle trækkes lod om de to gange én million kroner, som udtrækkes hver uge i den såkaldte millionærgaranti blandt alle spillede kuponer.

Danske spil oplyser, at den heldige Lotto-spiller er fra Rødovre, og at vedkommende har spillet med via et Plusabonnement.