Fik et stik i Cafe Glenten

De pågældende borgere er alle over 65 år og modtager både personlig og praktisk hjælp og havde fået en direkte invitation til den lokale vaccination. Gruppen af borgere var særligt kendetegnet ved at have behov for hjælp til transporten. Ved at blive vaccineret lokalt, slipper de for at skulle køre til et af hovedstadens store vaccinationscentre.